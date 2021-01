Porto Alegre Dmae retoma atendimento ao público no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2021

Posto Comercial Centro passou dez meses fechado por causa da pandemia de coronavírus Foto: Giulian Serafim/PMPA Posto Comercial Centro passou dez meses fechado por causa da pandemia de coronavírus. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Após dez meses fechado devido à pandemia de coronavírus, o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) reabriu, na manhã desta segunda-feira (18), o Posto Comercial Centro, localizado na rua José Montaury, 159, em Porto Alegre.

A reabertura ao público em geral contou com a presença do prefeito Sebastião Melo e do diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia.

Com prioridade para idosos e intensificação de protocolos de saúde e segurança, o atendimento tem distribuição de senhas por ordem de chegada, álcool em gel para assepsia das mãos e aferição de temperatura. As cadeiras para espera são intercaladas para facilitar o distanciamento. O posto funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 16h30min.

O Dmae pede a compreensão da população para que siga utilizando os canais digitais e procure o Posto Comercial apenas em casos de extrema necessidade, a fim de evitar aglomerações.

Conforme a prefeitura, “a reabertura dá sequência à reativação de espaços e estruturas públicas de Porto Alegre”.

O Dmae pode ser contatado por meio dos seguintes canais:

Telefone: 156, opção 2

Site: www.dmae.rs.gov.br

Aplicativo #EUFAÇOPOA

E-mail: dmae@dmae.prefpoa.com.br

Chat: centraldmae.procempa.com.br/chat

WhatsApp: (51) 99332-8170

