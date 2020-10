Além do smartphone, as embalagens do iPhone 12 vão incluir somente um cabo USB-C/Lightning. Em território francês, contudo, as caixas vão conter também fones de ouvido compatíveis com a entrada Lightning. O plugue de tomada não acompanhará o celular em nenhuma localidade.

Não existe qualquer lei ou regra que impeça a Apple de remover os itens da caixa no Brasil. Especialistas Disseram que a fabricante deve comunicar de forma clara e transparente que plugue de tomada e fones de ouvido não estão mais inclusos no pacote.