Um avião da Air India Express se partiu em dois após derrapar na pista durante o pouso no aeroporto de Calicute, Índia, nesta sexta-feira (7). A aeronave repatriava cidadãos indianos que ficaram presos fora do país por conta da pandemia de coronavírus; há ao menos 17 mortos.

Em um comunicado, a Air India Express detalhou que a aeronave transportava 184 passageiros e 6 tripulantes a bordo do voo IX-1344. A empresa confirmou a morte dos dois pilotos do Boeing 737, os capitães Deepak Sathe e Akhilesh Kumar. Outros quatro membros da tripulação estão em segurança.

“Ofereço minhas mais sinceras condolências aos parentes mais próximos e rezo por uma rápida recuperação dos feridos”, disse o ministro da Aviação Civil da Índia Hardeep Singh Puri.

Segundo o governo indiano, duas equipes desembarcam em Calicute na madrugada deste sábado (8) para investigar as causas do acidente.

O aeroporto de Calicute está fechado e todos os voos foram desviados para o aeroporto de Kannur, a 100 km do local. Todos os passageiros já foram retirados dos escombros, segundo o governo indiano.

A aeronave que saiu de Dubai, nos Emirados Árabes, ultrapassou a pista e caiu em um barranco após perder a pista de pouso. Imagens feitas no local mostraram que a fuselagem da aeronave se partiu em dois com o impacto.

Voos comerciais estão proibidos na Índia desde o início da pandemia de coronavírus e segundo as autoridades locais, o voo tinha como objetivo repatriar cidadãos indianos que estavam fora do país.

Amitabh Kant, chefe da Comissão de Planejamento do governo indiano explicou que o aeroporto está localizado em uma região de difícil aterrissagem, no topo de uma colina com grandes depressões em ambos os lados.

“O acidente aconteceu por causa de fortes chuvas e pouca visibilidade. Isso é realmente devastador”, disse Amitabh Kant.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, escreveu em uma rede social que lamentava o acidente em Calicute e que já havia entrado em contato com as autoridades regionais. A operadora Air India Express, é um braço low-cost (de baixo custo) da Air India, maior companhia aérea do país.

A Associated Press relembrou que o pior desastre aéreo na Índia foi em 12 de novembro de 1996, quando um voo da Saudi Arabian Airlines colidiu no ar com um voo da Kazakhastan Airlines perto de Charki Dadri no estado de Haryana, matando todos os 349 a bordo dos dois aviões.