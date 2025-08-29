Colunistas Na república do tudo “Pocível”

Por Rogério Pons da Silva | 29 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











"Toda semelhança não é coincidência" Foto: Freepik "Toda semelhança não é coincidência". (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

– É fácil a adaptação aqui no “Pocível”?

Perguntou o homem recém chegado no lugar.

– Depende! Se você seguir as regras vai ficar bem mais fácil. Respondeu o nativo.

– E como vou saber as regras? Pergunta o visitante.

– Ahhh …. Nem adianta lhe explicar. É difícil… as regras aqui mudam dependendo de quem é a pessoa e suas circunstâncias. E digo mais:…

Aqui no “Pocível”, tudo é possível, até escrever errado.

– Aqui não existe escrever errado, existe o escrever “diferente”, nós tratamos isso de forma democrática, com uma interpretação moderna de gramática inclusiva.

– Como assim !!! ?? Exclamou o visitante, cada vez mais confuso.

– Aqui no “Pocível”, as palavras escritas erradas não são discriminadas , “mas ou mais” podem ter o mesmo sentido , é o direito de se manifestar livremente e não corrija as pessoas , você pode ser acusado de gramatifóbico.

Terminada a conversa , o visitante ficou pensativo e preocupado como seria sua temporada no “Pocível”.

Tentou seguir seu planejamento na esperança de não ter embaraços neste lugar tão , digamos assim, “diferente.” Pegou um táxi para o hotel.

Na chegada, o motorista pergunta:

– O senhor vai ficar no quarto de luxo ou no standard ?

– Por que? Alguma recomendação ? Pergunta o visitante.

– Se a sua reserva for para quarto de luxo, vou ter que cobrar a tarifa adicional pela corrida. É a regra. Falou o taxista.

Sem entender, ele pagou a corrida no luxo para não se incomodar e desceu.

Depois de acomodado no hotel, resolveu fazer um passeio de reconhecimento da cidade. No caminho, passou por uma confeitaria, entrou, olhou os doces, admirou um quindim com uma “cara boa “, mas resolveu tomar só um café.

No caixa, a moça lhe disse:

– Um café e um quindim são trinta reais.

– Não! Foi só o café. Retrucou o visitante.

– Mas o senhor ficou olhando para o quindim! Não ficou?

– Sim, olhei o quindim… mas foi só isso. Tenho que pagar pelo quindim?

– Então, senhor! Sim, tem que pagar pelo quindim! Não comeu, mas cogitou a possibilidade, não é verdade? Admita!

– Sim, é verdade, mas na dúvida resolvi por não querer!

– Viu? O senhor mesmo confessa que é verdade! Admitiu a possibilidade de comer o quindim, é isso que importa !

O homem tenta apelar para o exemplo:

– Você escreve uma ideia e a descarta na lixeira, eu vasculho sua lixeira, leio sua ideia e o seu pensamento se transforma em ação?

– Sim! Tem que pagar porque você pensou, sentiu vontade de fazer, se não fez é só um detalhe. Aqui no “Pocível”, é assim! Diz a moça.

– Então tá! Vou pagar e levar o quindim!

– Serão dois quindins então, senhor ! O que o senhor pensou em comer e outro que vai levar.

Nervoso , o visitante paga pelo quindim “pensado” e seguiu …

Caminhando e cantando e seguindo a canção .. e pensando: se uma vontade é considerada ação, então posso ser condenado se alguém descobrir meus pensamentos!

Diante dessa brutal insegurança, voltou ao hotel e decidiu ir embora. Pagou o hotel e com tempo de sobra para ir ao aeroporto, foi de ônibus.

Antes de desembarcar do coletivo, ao pagar a passagem, o cobrador lhe pergunta:

– O senhor preferiu o ônibus do que o táxi, não é mesmo?

O visitante lembrando do “golpe do quindim” , respondeu:

– Sempre pensei em vir de ônibus para o aeroporto.

– Ahhhh… sei ! Exclamou o cobrador.

– O senhor tem dinheiro, tem condições de pagar um táxi, mas ainda assim, anda de ônibus!

– Exatamente ! Respondeu o visitante.

– Então, sou obrigado a lhe cobrar a passagem no valor da corrida de táxi!

– Mas que absurdo! Diz o homem, apavorado.

– Veja , o senhor tem dinheiro para pagar um táxi, mas prefere pagar menos pelo mesmo serviço de transporte até o aeroporto.

– Mas táxi é táxi e ônibus é ônibus!! Esbraveja o visitante.

– Viuuuuu !!!!??? É por causa de gente como o senhor, preconceituoso e que não aceita a igualdade, que o nosso país está desse jeito!

Moral da história:

“Toda semelhança não é coincidência”.

* Rogério Pons da Silva, jornalista e empresário

Contato: rponsdasilva@gmail.com

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/na-republica-do-tudo-pocivel/

Na república do tudo “Pocível”

2025-08-29