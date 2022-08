Rio Grande do Sul Na Serra Gaúcha, homem é preso por estuprar a enteada de 12 anos. Ela filmou um dos ataques

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2022

Supostos abusos foram cometidos por várias semanas, quase que diariamente. (Foto: EBC)

A Polícia Civil de Canela (Serra Gaúcha) prendeu um homem pelo estupro da enteada, depois que ela conseguiu gravar o ataque, utilizando para isso a câmera do celular. De acordo com a investigação, o agressor tem 52 anos e a vítima apenas 12. Ambos residiam com a mãe da garota na mesma casa.

Esse não teria sido o primeiro abuso cometido pelo padrasto. O caso veio à tona porque a menina não apenas registrou a investida mais recente, como também enviou as imagens para uma amiga: a outra menina mostrou as imagens à mãe, que por sua vez acionou a Brigada Militar (BM).

O homem que aparece na gravação foi localizado em casa, com ferimentos causados por agressões de vizinhos indignados com o fato. Detido e conduzido a uma Delegacia, ele está agora em um presídio estadual da região. A próxima etapa deve ser o indiciamento por estupro de vulnerável – sua ficha já é “suja” por porte ilegal de arma-de-fogo.

Em depoimento, a adolescente relatou que os estupros vinham sendo cometidos ao longo de diversas semanas, quase que diariamente. Ela também disse que o agressor sexual, desempregado desde maio, aproveitava o fato de permanecer sozinho na residência com a enteada sempre que a mãe dela saía para trabalhar.

Comerciária encontrada

Também na Serra Gaúcha, as autoridades de Caxias do Sul informaram que a comerciária Angélica Kornowski, 28 anos, retornou para casa. Ela permaneceu desparecida durante cinco dias, após sair – durante o horário do almoço – da loja de artigos de vestuário onde trabalha na região central da cidade, alegando mal-estar.

Ainda não há informações mais detalhadas sobre o motivo do sumiço e o paradeiro da mulher durante o período. Sabe-se apenas que ela sofreu algum tipo de abalo emocional e que está em repouso na residência que divide com os pais e os filho, no bairro Forqueta. O caso é investigado.

Advogada desaparecida

Já em São Leopoldo (Vale do Sinos), Bombeiros e Polícia Civil deram por encerradas nesta segunda-feira (8) as buscas por Alessandra Dellatorre na reserva florestal Padre Balduíno Rambo e imediações. Trata-se da segunda tentativa de localizar a advogada de 29 anos, vista pela última vez no dia 16 de julho, quando saiu para praticar caminhada esportiva na região.

Em paralelo às operações coordenadas pelas equipes, familiares e amigos da desaparecida têm se mobilizado para obter informações. A iniciativa inclui distribuição de panfletos, afixação de cartazes e oferta de recompensa de R$ 15 mil a quem encontrar Alessandra. Também disponibilizaram um telefone exclusivo para quem puder ajudar: o número é (51) 99771-5838.

(Marcello Campos)

