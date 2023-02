Porto Alegre Na Zona Sul de Porto Alegre, praias do Lami e Belém Novo possuem algumas áreas impróprias para o banho

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Análise é realizada a partir da coleta semanal de amostras da água. Foto: Alex Rocha/PMPA Análise é realizada a partir da coleta semanal de amostras da água. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) divulgou nesta sexta-feira (17), o relatório de balneabilidade das praias do Extremo Sul de Porto Alegre. Os pontos estão divididos entre os bairros Belém Novo e Lami.

Semanalmente, as coletas são realizadas em áreas específicas do Lago Guaíba, e são analisadas em laboratório, que comprovam a balneabilidade dos locais avaliados.

O Dmae mantém sistemas de esgoto e drenagem adequados nos balneários do Lami e Belém Novo, além do monitoramento constantemente da qualidade da água. “As chuvas podem provocar alterações momentâneas na balneabilidade devido ao escoamento dos poluentes presentes na superfície do solo, que são transportados para os corpos d’água”, afirma o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss.

Belém Novo

– Posto 1 (Praça José Comunal, em frente à garagem da empresa de ônibus): águas impróprias para banho;

– Posto 2 (Praia do Leblon, avenida Beira Rio, em frente à rua Antônio da Silva Só): águas próprias para banho;

– Posto 3 (Praça do Veludo, avenida Pinheiro Machado, em frente à praça): águas próprias para banho.

Lami

– Posto 1 (acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, nas imediações da segunda guarita de guarda-vidas): águas impróprias para banho;

– Posto 2 (acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à primeira guarita de guarda-vidas): águas próprias para banho;

– Posto 3 (avenida Beira Rio, em frente ao nº 510): águas próprias para banho.

Como funciona

O estudo de balneabilidade segue a Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), que estabelece que 80% das análises, de um conjunto das cinco últimas amostras, devem apresentar um número de Escherichia coli não superior a 800 NMP/100 ml e que, na última amostragem, este valor não ultrapasse 2000 NMP/ 100 mL. O valor do pH deve manter-se na faixa de 6 a 9.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/na-zona-sul-de-porto-alegre-praias-do-lami-e-belem-novo-possuem-algumas-areas-improprias-para-o-banho/

Na Zona Sul de Porto Alegre, praias do Lami e Belém Novo possuem algumas áreas impróprias para o banho