Por Redação O Sul | 11 de março de 2025

"Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado", continuou. Foto: Reprodução "Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado", continuou. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta terça-feira (11) as decisões do presidente americano Donald Trump de provocar uma guerra comercial no mundo e disse que o País precisa ser respeitado.

As falas foram proferidas em Minas Gerais, durante a inauguração do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Híbrida Flex e anúncio de contratações da Stellantis.

“A economia vai continuar crescendo, vamos continuar gerando emprego, a inflação vai baixar, fizemos a maior política tributária que esse País viu na história e todo mundo vai ganhar. Não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. É assim que vamos governar esse País”, afirmou o presidente.

As tarifas de 25% sobre o preço do aço e alumínio entram em vigor nesta quarta-feira (12), e devem afetar empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos.

Além disso, Lula afirmou que o Brasil não quer ser maior que ninguém, mas não aceita ser menor. “Queremos ser iguais.”

O presidente brasileiro critica com frequência medidas adotadas por Trump em diferentes áreas, como economia e política externa. No momento, o governo brasileiro negocia com a gestão de Trump para aliviar as tarifas impostos pelos Estados Unidos a produtos como aço, alumínio e etanol.

Lula e Trump ainda não conversaram desde que o americano retornou à Casa Branca. Na eleição do ano passado, o presidente brasileiro apoiou Kamala Harris, derrotada por Trump, cuja orientação política é seguida no Brasil pelo grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

As falas de Lula foram durante participação do presidente em cerimônia de inauguração do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Híbrida Flex, em Betim, Minas Gerais. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) — que apoiou Bolsonaro na última eleição — também estava presente. O evento foi marcado por troca de indiretas entre os dois.

Esta não é a primeira vez que, em público, há troca de farpas entre Zema e o governo federal. Em janeiro, Zema criticou os vetos de Lula ao programa de renegociação de dívidas dos estados com a União.

Na ocasião, Haddad respondeu apontando que o governador de MG “aumentou o próprio salário” durante vigência de medidas de contenção de gastos para pagamento da dívida. No evento desta terça, o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira (PSD) saiu em defesa de Haddad e Lula ao citar o programa de renegociação de dívidas dos estados com a União e também atacou a gestão de Zema.

