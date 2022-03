Juliana Alano Não existe fórmula mágica para melhorar as finanças, mas existe metodologia

Por Juliana Alano | 12 de março de 2022

(Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil)

Como seria bom se existisse uma fórmula mágica que pudesse resolver todos os nossos problemas, mas infelizmente não é assim que funciona. Como educadora financeira a minha atenção está sempre voltada para essa área que está longe de ser valorizada como deveria. Com alto índice de endividamento, as famílias brasileiras estão sofrendo porque não conseguem conquistar os seus sonhos e também com a baixa qualidade de vida, onde o lema é “trabalhar para pagar os boletos”.

Nos últimos anos evoluímos muito em relação aos estudos na área das finanças pessoais e um grande desafio era entender como seria possível mudar o mindset financeiro e ter segurança de que a forma que você cuida das suas finanças, vai direcioná-lo aos seus objetivos. Para Denilson Maurer trader profissional e consultor financeiro pessoal essa mudança pode acontecer através do MIF (Método de Independência Financeira)

O MIF é a ferramenta que apresenta os números que devem nortear a vida das pessoas, bem como o caminho que elas precisam percorrer até alcançar o resultado desejado quanto a dinheiro, seja simplesmente para ter uma vida equilibrada ou obter a tão sonhada liberdade financeira.

O Método é um processo que reúne os principais conceitos descobertos ao longo do tempo sobre dinheiro, se fosse resumindo em uma fórmula matemática, seria RF=RxPxIxT – onde “resultado financeiro (RF) é igual a capacidade de fazer dinheiro (R), multiplicado pela competência de poupar (P) e investir (I) em determinado tempo (T)”. Definindo assim, uma equação exata que pode ser planejada em pequenos passos e executado por qualquer pessoa independente de seu padrão de vida.

Para elaborar um plano seguindo o MIF o primeiro passo é definir o quanto custa a vida que você escolheu viver, ou seja, padrão de vida, a partir disso, você cria o plano para saber quanto precisa fazer de receita para torná-la viável. Já o segundo passo é criar o plano de receita, etapa em que se estabelece de onde virá o dinheiro para as necessidades atuais, bem como para a construção de uma vida mais próspera no futuro.

O terceiro passo é entender o conceito e calcular cada etapa que passa por segurança, independência e liberdade financeira. Por meio deste cálculo o MIF determina os principais alvos financeiros (quantidade de dinheiro) da vida da pessoa.

E no último passo técnico é hora de determinar o quadro de ativos, etapa onde se planeja como deve ser composta sua carteira de investimentos e patrimônio.

Com esse plano completo você saberá os exatos passos que precisa dar em cada etapa e terá a clareza e segurança que precisa para dedicar seu esforço apenas em você e sua família, não sobrando espaço para insegurança ou medo de talvez estar trilhando o caminho errado.

E para encerrar é importante lembrar que o que define se você vai ter sucesso financeiro, não é o que você fala, é o que você faz. E a mentalidade financeira não é sobre aquilo que você pensa, mas como você age!

Juliana Alano – Federasul Divisão Jovem Mestrado em Administração pela Universidade de Caxias do Sul;

Pós-Graduação em Gestão Pública pela Universidade Federal de Santa Catarina;

Graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Santa Catarina;

Graduação em Administração pela Universidade de Caxias do Sul;

Coach Financeira pelo Instituto de Coach Financeiro com certificação internacional;

Atua como Educadora Financeira e Consultora Empresarial;

Coordenadora Editorial do livro Educação e Gestão Financeira Coisas que Ninguém te Conta;

Colaboradora do programa da Rádio Clube FM 88.5 e colunista do Jornal Folha de Canela com o tema educação financeira;

Possui o quadro semanal – Educação Financeira Descomplicada na TV Sul Mulher;

Coordenadora do Programa ACIC Jovem na Associação Comercial e Industrial de Canela.

