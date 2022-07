Tecnologia Não, o Instagram não vai mostrar quem bisbilhotou o seu perfil

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2022

A única forma de ser flagrado no perfil alheio é clicar nos Stories por acidente. Foto: Reprodução

Um tuíte se popularizou ao afirmar que o Instagram pretende trazer um recurso “dedo duro”, que permite donos de perfis visualizarem quem visitou suas páginas. Claro, muita gente ficou preocupada em ser flagrado bisbilhotando a vida alheia. Mas, calma: Para alívio de muita gente, esse recurso não existe – e nem está sendo testado.

O Instagram confirmou a informação em nota: “Informamos que os rumores do Instagram mostrar as pessoas que visitaram o perfil na aba ‘Atividade’ não são verdadeiros”.

Curiosos também dizem testar aplicativos de terceiros que oferecem o recurso, mas é cilada. Além do Instagram ativamente tentar bloquear esses recursos, apps do tipo fazem uso duvidosos dos dados dos usuários e podem até monitorar as atividades que ocorrem no telefone.

Assim, a única forma de ser flagrado no perfil alheio é clicar nos Stories por acidente – o recurso indica quem visualizou o material, mas não expõe visitas ao perfil. Para quem está preocupado com visitas indesejadas, especialistas recomendam tornar o perfil privado. Assim, apenas quem está entre os seguidores terá a chance de ver o feed de outra pessoa.

Instabilidade

O Instagram apresentou problemas nesta terça-feira (5) – sim, mais uma vez. De acordo com os relatos dos usuários em redes sociais, o serviço está apresentando problemas nas mensagens diretas, impedindo o envio e a visualização das conversas pelo chat da plataforma. As queixas foram compartilhadas no Twitter.

As reclamações tiveram início na hora do almoço. Como é possível ver pelo pico de reclamações no DownDetector, site que monitora o funcionamento dos principais serviços online, o Instagram começou a apresentar os problemas a partir de 12h05min.

O Instagram vem encarando uma fase conturbada nos últimos dias em termos de estabilidade. Em 23 de junho, usuários da plataforma reclamaram de uma falha que apagava os stories tanto no Android quanto no iPhone (iOS). Depois, no dia 28, o aplicativo ficou sem carregar as publicações efêmeras e deixou de exibir o feed.

“Hoje (5) mais cedo, um problema técnico fez com que algumas pessoas tivessem problemas com mensagens no Messenger, Instagram e Workplace. Solucionamos o mais rápido possível para todos que foram impactados e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”, afirmaram em nota.

