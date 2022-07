Tecnologia Nova tecnologia: saiba o que muda com a chegada do 5G a Brasília nesta quarta

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2022

Capital federal é primeira cidade a contar com serviço. Segundo Anatel, serviço estará disponível em 80% do DF, mas apenas para aparelhos que suportam tecnologia. Foto: Reprodução Capital federal é primeira cidade a contar com serviço. Segundo Anatel, serviço estará disponível em 80% do DF, mas apenas para aparelhos que suportam tecnologia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A quinta geração de internet móvel – o 5G – será ativada nesta quarta-feira (6) no Brasil. Brasília será a primeira cidade do País a contar com a tecnologia. De acordo com Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), as próximas capitais a receberem o sinal são: São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. No entanto, ainda não há data definida.

Segundo a Anatel, o serviço estará disponível em 80% da capital, principalmente no Plano Piloto. A tecnologia vai funcionar apenas em celulares mais recentes, de empresas como Apple, Samsung, Xiaomi, Motorola, entre outras. Ao todo, 67 celulares que suportam o 5G foram homologados pela agência.

Inicialmente, a expectativa é que o serviço seja garantido nos atuais planos das operadoras, sem cobrança extra. As empresas autorizadas a utilizar a frequência 5G são Claro, TIM e Vivo (veja perguntas e respostas abaixo).

A previsão inicial era que todas as capitais deveriam ter o 5G funcionando até 31 de julho, mas, devido a dificuldades logísticas para importação de equipamentos, o prazo foi estendido para 29 de setembro. Segundo a Anatel, Brasília exigiu uma menor quantidade de dispositivos em comparação às demais cidades.

Após Brasília, próximas capitais com sinal 5G serão SP, BH, Porto Alegre e João Pessoa, diz Anatel

Apesar da chegada da tecnologia na capital, nem todos os usuários vão conseguir acessá-la neste primeiro momento. Para entender o que muda com o 5G, o especialista em educação e tecnologia e diretor da Ambra University, na Flórida (EUA), Alfredo Freitas, responde algumas dúvidas. Veja abaixo:

Onde vai funcionar o 5G em Brasília?

Mesmo em Brasília, o 5G não vai estar disponível em todos os lugares. Segundo a Anatel, o serviço poderá ser acessado em 80% da capital.

Até o último fim de semana, cada uma das três operadoras instalou 100 estações espalhadas pelo DF, com maior concentração na região do Plano Piloto, área central de Brasília onde ficam a Esplanada dos Ministérios e as sedes de Executivo, Legislativo e Judiciário.

Em quais celulares a tecnologia vai funcionar?

O serviço é suportado por aparelhos mais recentes. No Brasil, são 67 celulares com capacidade para navegação na 5G. A lista completa segue no fim do texto.

Segundo Alfredo Freitas, de forma geral, os celulares lançados nos últimos 12 meses suportam a quinta geração da internet. Já aqueles que começaram a ser vendidos há dois ou três anos, geralmente não estão preparados para o 5G.

É possível acrescentar essa tecnologia a aparelhos que não a suportam?

Não. Só os aparelhos que tem o hardware preparado para se conectar com a antena 5G conseguirão acessar.

Vai ser preciso pagar mais à operadora?

Neste momento, a expectativa é que não haja reajuste por conta do serviço.

Nesta quarta-feira, em Brasília, todas as operadoras terão o sinal 5G funcionando?

Sim, mas o serviço ainda vai estar em fase de testes.

Em quanto será aumentada a velocidade da internet, se comparando o 4G com o 5G?

Segundo o especialista Alfredo Freitas, a velocidade da internet pode aumentar até 10 vezes com a nova tecnologia.

“Vamos imaginar que temos uma via com duas faixas, agora, vamos instalar 20 faixas. Ou seja, vai se multiplicar por 10. Essa é a expectativa”, diz.

O que vai mudar com a implantação da internet 5G?

Segundo o especialista, a quinta geração da internet vai aumentar a capacidade de transmissão de dados e diminuir a latência, que é o tempo que a informação leva para sair do computador e chegar no destino. “Teremos um maior acesso aos aplicativos, transmissão de áudios e vídeos mais rápido”, diz.

Freitas afirma ainda que a chegada do 5G vai permitir investimento financeiro acima de R$ 30 bilhões em infraestrutura de tecnologia, que deve gerar oportunidades de emprego e novas carreiras.

Quais os principais desafios dessa nova tecnologia?

O especialista cita, como principais desafios, chegar a um amplo alcance e o custo da rede 5G.

“É preciso um número maior de antenas do que se precisa para a 4G, por exemplo. Será uma cobertura mas ampla, por isso, é necessário que as operadoras instalem novas antenas”, explica.

Segundo Freitas, as antenas do 4G precisam de uma distância entre uma e outra. Nesse mesmo intervalo, seriam necessárias várias antenas do 5G, que precisam estar mais próximas. “O desafio é conseguir ter plenitude de funcionamento”, diz.

Além da internet, quais outros benefícios o 5G pode trazer para o dia a dia?

Alfredo Freitas afirma que a tecnologia pode trazer na educação, telemedicina, e tornar a cidade mais “inteligente”, com comunicação entre carros, por exemplo.

“Uma pessoa vai poder colocar o sinal 5G no próprio carro, o que vai ajudar a evitar acidentes. Vai poder colocar no tênis para monitorar os exercícios físicos, é o que chamamos de internet das coisas. Vai se ampliar para outros equipamentos”, explica.

O 4G vai acabar?

Não. Alfredo explica que, como há centenas de milhares de celulares que funcionam com essa tecnologia, e por isso, ela não pode ser cessada. “Muita gente não vai querer migrar, não é obrigatório. Quando aparecem novas tecnologias, as antigas não acabam”, diz.

Confira a lista de celulares com 5G homologados pela Anatel e os preços encontrados nos sites das fabricantes:

Apple

iPhone SE (3ª geração) – a partir de R$ 4.199,00;

iPhone 12 mini – a partir de R$ 5.505,00;

iPhone 12 – a partir de R$ 6.499,00;

iPhone 12 Pro – fabricante não informa preço sugerido;

iPhone 12 Pro Max – fabricante não informa preço sugerido;

iPhone 13 mini – a partir de R$ 6.374,00;

iPhone 13 – a partir de R$ 7.599,00;

iPhone 13 Pro – a partir de R$ 9.176,00;

iPhone 13 Pro Max – a partir de R$ 10.142,00.

Samsung

Galaxy S20 FE – fabricante não informa preço sugerido;

Galaxy S21 FE 5G – R$ 2.554,44;

Galaxy S21 5G – R$ 2.699,00;

Galaxy S21+ 5G – R$ 3.599,10;

Galaxy S21 Ultra 5G – R$ 4.949,10;

Galaxy S22 – R$ 5.399,10;

Galaxy S22+ – R$ 6.299,10;

Galaxy S22 Ultra – R$ 8.549,10;

Galaxy A13 – R$ 1.399,08;

Galaxy A22 5G – R$ 1.799,07;

Galaxy A32 5G – R$ 2.099,00;

Galaxy A33 5G – R$ 2.499,00;

Galaxy A52 5G – R$ 1.699,00;

Galaxy A52s 5G – R$ 1.799,00;

Galaxy A53 5G – R$ 2.429,10;

Galaxy A73 5G – R$ 2.999,00;

Galaxy M23 5G – R$ 1.619,17;

Galaxy M33 5G – fabricante não informa preço sugerido;

Galaxy M52 5G – R$ 1.887,78;

Galaxy M53 5G – R$ 2.699,00;

Galaxy Z Flip3 5G – R$ 4.999,00;

Galaxy Z Fold2 5G – fabricante não informa preço sugerido;

Galaxy Z Fold3 5G – R$ 10.619,10;

Galaxy Note 20 5G – fabricante não informa preço sugerido;

Galaxy Note 20 Ultra 5G – fabricante não informa preço sugerido.

Motorola

Moto G 5G Plus – fabricante não informa preço sugerido;

Moto G 5G – fabricante não informa preço sugerido;

Moto G50 5G – R$ 1.439,10;

Moto G71 5G – R$ 1.999,00;

Moto G100 5G – fabricante não informa preço sugerido;

Moto G200 5G – R$ 3.499,00;

Motorola Edge – fabricante não informa preço sugerido;

Motorola Edge 20 – R$ 2.124,15;

Motorola Edge 20 Lite – R$ 1.979,00;

Motorola Edge 20 Pro – R$ 3.149,10;

Motorola Edge 30 – R$ 3.599,10.

Xiaomi

Mi 10T Pro – fabricante não informa preço sugerido;

Mi 10T – fabricante não informa preço sugerido;

Mi 11 – fabricante não informa preço sugerido;

Mi 12 Pro 5G – fabricante não informa preço sugerido;

Xiaomi 12 Lite – fabricante não informa preço sugerido;

Xiaomi 12 – R$ 8.739,99;

Poco F3 – fabricante não informa preço sugerido;

Poco M3 Pro 5G – R$ 2.759,99;

Poco M4 Pro 5G – fabricante não informa preço sugerido;

Poco X4 Pro 5G – fabricante não informa preço sugerido;

Redmi Note 10 5G – R$ 2.575,99;

Redmi Note 11 Pro 5G – R$ 3.679,99;

Xiaomi 11 Lite 5G – R$ 3.679,99.

Asus

Zenfone 8 – R$ 3.599,10;

Zenfone 8 Flip – R$ 4.949,10;

ROG Phone 5 – fabricante não informa preço sugerido;

ROG Phone 5s – R$ 4.949,10;

Realme

Realme GT 2 Pro

Realme GT Master

Realme 9 Pro+

TCL

TCL 20 Pro 5G – R$ 1.899,00.

Infinix

Zero 5G – R$ 2.249,10.

Nokia

Nokia G50 – R$ 2.800,00.

