Dicas de O Sul Natal do Afeto do Pão dos Pobres, em Porto Alegre, promove a tradicional adoção de cartinhas

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2024

A adoção das cartinhas pode ser feita até o dia 4 de dezembro. (Foto: Comunicação FPP)

A Fundação O Pão dos Pobres, em Porto Alegre, iniciou uma das ações mais esperadas do ano: a campanha de adoção das cartinhas de Natal. Escritas pelas crianças e adolescentes atendidos pela instituição, elas trazem pedidos e desejos.

A adoção das cartinhas pode ser feita presencialmente na recepção do prédio histórico da fundação, na rua da República, 801, no bairro Cidade Baixa, até o dia 4 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45min e das 13h15min às 17h. Os presentes devem ser entregues até o dia 6 de dezembro.

Além da campanha das cartinhas, a tradicional programação do Natal do Afeto do Pão dos Pobres promete momentos para ficar na memória. No dia 12 de dezembro, às 19h, será realizada uma missa natalina na capela da instituição, recuperada após a enchente de maio. Aberto ao público, o evento contará com a apresentação do coral de crianças e da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul.

Para completar as celebrações, no dia 19 de dezembro, Papai Noel fará sua chegada para a tradicional entrega dos presentes, em um evento interno e destinado às crianças, adolescentes e jovens do Pão dos Pobres.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (51) 3433-6900 e (51) 3433-6999, nas redes sociais ou no site www.paodospobres.org.br.

2024-11-15