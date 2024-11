Porto Alegre Todos os servidores da prefeitura de Porto Alegre terão que voltar a exercer suas funções de forma presencial a partir de 1º de janeiro

Por Marcelo Warth | 15 de novembro de 2024

Atualmente, cerca de 1,3 mil servidores municipais atuam em regime de teletrabalho. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Todos os servidores da prefeitura de Porto Alegre terão que voltar a exercer suas funções de forma presencial a partir de 1º de janeiro de 2025. A determinação consta em um decreto publicado em edição extra do Diário Oficial do Município no fim da tarde de quinta-feira (14).

“O teletrabalho é uma estratégia válida que se consolidou na pandemia, mas as particularidades da área pública nos motivaram a reavaliar neste momento. A proximidade física das equipes e a vivência dos desafios da cidade impactam diretamente na redução da burocracia e na agilidade das respostas aos cidadãos, diante do nosso compromisso de melhorar cada vez mais os serviços e a eficiência da máquina”, afirmou o prefeito reeleito Sebastião Melo, que coordenou a reunião do Escritório de Transição na qual a medida foi definida.

Atualmente, cerca de 1,3 mil servidores municipais, incluindo a administração direta e indireta, do total de 14,7 mil ativos no município, atuam em regime de teletrabalho em diversas secretarias.

