Mundo Negociações entre Israel e Hamas são retomadas no Egito

Por Redação O Sul | 31 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Egito e Catar estão mediando as conversas entre as delegações por um cessar-fogo e um acordo de libertação reféns Foto: Reprodução Egito e Catar estão mediando as conversas entre as delegações por um cessar-fogo e um acordo de libertação reféns. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As negociações sobre um cessar-fogo e um acordo de reféns entre Israel e o Hamas foram retomadas no Cairo, no Egito, no domingo (31), disse a mídia estatal egípcia Al-Qahera News, citando uma fonte de segurança.

“Uma fonte de segurança egípcia confirmou que há hoje uma retomada das negociações sobre a trégua entre Israel e o Hamas no Cairo. A fonte egípcia destacou que esforços conjuntos egípcio-catarianos estão sendo enviados para alcançar progressos nas próximas negociações entre Israel e o Hamas”, informou o Al-Qahera News.

No início deste mês, foram realizadas negociações sobre a libertação de reféns e uma pausa humanitária em Doha, no Qatar. Na sexta-feira (29), o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, autorizou uma delegação negociadora israelense a viajar ao Catar e ao Egito nos próximos dias.

O diretor da CIA, Bill Burns, também esteve em Doha no final da semana passada para se reunir com homólogos israelenses, egípcios e catarianos.

Burns apresentou uma proposta que foi aceita por Israel e devolvida ao Hamas, segundo uma fonte e uma autoridade israelense. Na manhã de terça-feira (26), Israel foi informado de que a proposta foi rejeitada pelo Hamas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/negociacoes-entre-israel-e-hamas-sao-retomadas-no-egito/

Negociações entre Israel e Hamas são retomadas no Egito

2024-03-31