Por Redação O Sul | 18 de abril de 2022

Empresa de streaming decidiu sair da Rússia em boicote ao conflito. (Foto: Reprodução)

A Netflix pode registrar perda de cerca de 1 milhão de assinantes, em consequência da guerra da Ucrânia, cujo conflito teve início em março. As projeções são de analistas do mercado financeiro consultados pela agência Reuters.

A retração da gigante do streaming acontece após decisão de abandonar a Rússia e encerrar atividades no país, que declarou guerra ao vizinho e contrariou a opinião pública mundial. Desde então, uma série de empresas, entre elas a Netflix e a Apple, anunciou boicotes ao país russo, manifestando insatisfação com o conflito.

Os números da Netflix devem ser apresentados nesta terça-feira (19), quando a companhia revela o balanço financeiro referente ao primeiro trimestre deste ano.

Segundo projeções do mercado, os três primeiros meses de 2022 devem apresentar a maior desaceleração do crescimento da Netflix, que subiu preços em países estratégicos (como Estados Unidos e Canadá) e, ao mesmo tempo, baixou valores em países emergentes — essa estratégia, diz a companhia, é para financiar novas séries e filmes, ao mesmo tempo em que ganha fatia de mercado.

Ao todo, espera-se que a companhia registre 2,6 milhões de novos assinantes.

No Brasil

Pela primeira vez desde que entrou no Brasil, a Netflix perdeu clientes em um trimestre e embora o número de recuo seja baixo, interrompeu uma trajetória de crescimento sólido que ocorria desde que a maior plataforma de streaming do mundo chegou no País.

Entre janeiro e março, a Netflix viu o número de assinantes no Brasil sofrer leve recuo, diferente do que havia ocorrido no ano passado, quando os dados brasileiros foram os que ajudaram a empresa a continuar firme e distantes da Prime Video, que ocupava o segundo lugar. Durante toda a pandemia, o serviço jamais encolheu, mas dessa vez os números chamaram a atenção.

Um relatório mostra que a empresa, entre novos assinantes e cancelamentos de assinaturas teve um encolhimento de menos de 1%, ou seja, perdeu menos de 200 mil contas, número ínfimo perto dos mais de 20 milhões que ela conta no País. Mas os dados preocupam porque mostram que a empresa já não está mais em trajetória ascendente e, em médio prazo, pode perder a liderança para concorrentes.

Os dados apenas corroboram o que se diz sobre o risco da empresa diminuir de tamanho no país, parte por causa da concorrência e parte por conta do conteúdo. Enquanto todos os outros serviços de streaming, que chegaram com força, como a HBO Max, que vem investindo pesado em novelas e já mira até no nível de produção da Globo.

Com a concorrência em alta, oferecendo justamente o que a Netflix não oferece, a empresa começa a sentir na pele os problemas de suas opções. Enquanto a HBO já tem sua primeira novela engatilhada, a plataforma líder insiste em não colocar em produção o formato de maior sucesso do País, mesmo que o chefão já tenha dito que há interesse neste tipo de projeto.

Para piorar, a multinacional deixou de investir em conteúdos nacionais e entrou com força no mercado asiático. Enquanto isso, o Brasil sofre sem grandes produções nos últimos tempos e passa longe de obras como Stranger Things ou The Crown, que fazem parte da plataforma. Aliás, séries como as duas citadas e outras importantes, dos EUA e da Inglaterra, têm sido a aposta do serviço para seguir líder no Brasil.

Ao mesmo tempo, a notícia de que a Netflix pretende brecar o compartilhamento de senhas pegou mal e chegou num momento em que a concorrência oferece muitas outras vantagens, inclusive período de degustação gratuita. Ainda que o catálogo da líder seja mais robusto e conhecido, isso também pode mudar nos próximos meses e a expectativa é de que, no segundo trimestre, a queda seja ainda maior.

