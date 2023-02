Tecnologia Netflix reduz preços de assinatura em mais de 30 países; o Brasil não está entre eles

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2023

Em alguns casos, gigante do streaming baixou valores em até 50%. (Foto: Reprodução)

A plataforma de streaming Netflix reduziu o preço da assinatura em mais de 30 países nas últimas semanas, enquanto tenta conquistar mais clientes, de acordo com uma reportagem do Wall Street Journal. A empresa informou que no Brasil não haverá mudanças.

O recente corte de preços da empresa abrange países do Oriente Médio, incluindo Iêmen, Jordânia, Líbia e Irã; mercados da África Subsaariana, incluindo o Quênia; e Croácia, Eslovênia e Bulgária, na Europa. Na América Latina, Nicarágua, Equador e Venezuela, entre outros, também tiveram redução nos custos de assinatura, assim como Malásia, Indonésia, Tailândia e Filipinas, na Ásia, ressalta o jornal.

Os cortes de preços se aplicam a certos níveis de serviços oferecidos pela Netflix nesses mercados. E, em alguns casos, a empresa reduziu o preço das assinaturas em até 50%, acrescenta o WSJ.

Disponível em mais de 190 países e territórios, a Netflix está tentando atrair clientes de todo o mundo que têm uma lista cada vez maior de opções de plataformas de streaming, entre elas Disney+, da Walt Disney; HBO Max, da Warner Bros. Discovery; e Paramount+, da Paramount Global.

Segundo estimativa da Ampere Analysis, a queda de preço afeta mais de 10 milhões de assinantes, dos mais de 230 milhões que a plataforma tinha no fim de 2022.

No mês passado, executivos do Netflix falaram em aumentar os preços, e não diminuir. Na teleconferência realizada em janeiro para comentar os resultados, o copresidente-executivo Greg Peters comentou que a empresa estava procurando lugares onde pudesse aumentar os valores das assinaturas.

Na ocasião, Peters acrescentou que a Netflix também teve a oportunidade de adicionar novos assinantes em mercados onde atualmente não possui uma grande participação.

De acordo com o WSJ, a empresa adicionou assinantes em cada uma das quatro regiões para as quais reporta resultados no último trimestre de 2022, mas sua receita média global por usuário caiu de US$ 11,74, um ano antes, para US$ 11,49 no último trimestre de 2022.

No passado, a Netflix reduziu o preço de seu serviço, principalmente quando enfrentou uma concorrência acirrada ou queria adicionar usuários mais rapidamente. Em 2021, a gigante do streaming baixou o preço das assinaturas na Índia em até 60%. Com isso, o engajamento de visualização da Netflix cresceu 30% naquele país e a receita aumentou 25% no ano passado.

Compartilhamento de senhas

No primeiro semestre de 2022, a plataforma havia perdido assinantes em meio à forte concorrência dos rivais, levando-a a considerar mais seriamente o compartilhamento de senhas e o lançamento de um plano com suporte de anúncios.

A gigante do streaming, que estima que 100 milhões em todo o mundo usam uma conta compartilhada, disse que os membros agora podem gerenciar facilmente quem tem acesso à sua conta, transferir seu perfil para uma nova conta e ainda assistir facilmente à Netflix em seus dispositivos pessoais ou fazendo login em uma nova TV.

