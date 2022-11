Geral Neve cai em Santa Catarina, algo inédito no mês de novembro

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2022

Neve e chuva congelada no Morro da Igreja em 1º de novembro. (Foto: Mycchel Legnaghi/São Joaquim Online/Divulgação)

A neve caiu nesta terça-feira (1º) no Morro da Igreja, na Serra catarinense, confirmou a Epagri/Ciram, órgão que monitora as condições meteorológicas do Estado. O registro é inédito no mês de novembro. Também houve chuva congelante em São Joaquim, na mesma região.

O frio que atinge Santa Catarina está associado à chegada de uma forte massa de ar polar. A umidade alta favoreceu a ocorrência de chuva congelada e neve, conforme a Epagri/Ciram. Os fenômenos foram registrados às 8h30 desta terça no Morro da Igreja, que abrange os municípios de Urubici, Bom Jardim da Serra e Orleans.

Em São Joaquim, também na Serra, foi registrado chuva congelante às 6h50.

A temperatura mais baixa registrada no amanhecer desta terça foi em Bom Jardim da Serra, com -0,4ºC. De acordo com a Epagri/Ciram a sensação térmica na hora da neve foi de -20ºC em Urubici.

Essa sensação leva em consideração a temperatura aparente sentida pela pele exposta, combinando a temperatura do ar e a velocidade do vento, que era de 69 km/h.

Porém, na estação meteorológica de São Joaquim, que existe desde 1983, a menor temperatura registrada em novembro foi de -1,5°C em 5 de novembro de 1992. A expectativa da Epagri/Ciram é que esse recorde possa ser superado na madrugada desta quarta-feira.

Massa de ar frio

A massa de ar frio de origem polar que veio com esta frente fria é muito forte, para esta época do ano, e nesta terça-feira causou temperaturas muito baixas e incomuns para novembro nos estados do Sul, em São Paulo, em Mato Grosso do Sul, em parte de Mato Grosso, de Rondônia e do Acre. O frio é intenso, para novembro, também no Uruguai, Argentina, Paraguai e Bolívia, segundo a Climatempo.

Nos próximos dias, este ar frio se espalha ainda mais sobre o Sudeste e sobre o Centro-Oeste.

Rio Branco, a capital do Acre, poderá sentir um frio de 13°C. Em São Paulo, a temperatura pode baixar para 10°C. A última vez que o dígito 10 de temperatura foi observado em novembro foi em 2011.

Porto Alegre poderá registrar 9°C, o que não ocorre em novembro desde 2016.

Curitiba poderá ter até 6°C esta semana e última vez que o dígito de 6°C ocorreu em novembro foi em 1979.

Campo Grande teve ter frio de até 9°C esta semana.

Para esta quarta-feira (2) as condições meteorológicas estarão favoráveis a formação de geadas no Norte do Rio Grande do Sul, Oeste, Meio Oeste e Planaltos Sul e Norte de Santa Catarina, e Sul, Sudoeste e parte do Centro do Paraná, segundo o Inmet.

