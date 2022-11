Geral Ex-deputada Flordelis voltou de visita em presídio com dinheiro escondido nas partes íntimas

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2022

Flordelis dos Santos de Souza é acusada de ser mandante da morte do marido. (Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

A policial penal Fabiana Borges Ribeiro, ouvida em inquérito na 34ª DP (Bangu), na última quinta-feira, relatou à polícia que a ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza voltou de uma visita na penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, com dinheiro nas partes íntimas e números de telefones de advogados escritos por dentro da calça. A investigação foi aberta para apurar uma denúncia de extorsão e ameaças a Flordelis dentro da cadeia, feita em notícia-crime enviada à delegacia. A policial penal que prestou depoimento é apontada pela ex-parlamentar, no documento, como uma das responsáveis por “constrangimentos” sofridos.

Fabiana relata que Flordelis retornava da visita, no dia 4 do mês passado, quando foi flagrada dentro do compartimento do scanner corporal, em uma câmera que existe no local, tentando retirar algo da calça. Ela afirma que imediatamente a pastora foi levada para outro setor.

Em seguida, Fabiana e outra colega começaram a conversar com Flordelis, que espontaneamente retirou das partes íntimas R$ 72 em espécie. Em seguida, segundo a policial penal, foi realizada revista pessoal na presa e foram encontradas anotações na parte dentro de sua calça com telefones de advogados, uma vez que antes dos nomes havia o termo “dr”. Após o episódio, foi aberto novo procedimento disciplinar contra Flordelis pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Rio.

“É lamentável que uma pessoa presa tenha tido sua integridade física e psicológica violada, principalmente por se tratar de alguém sob a custódia do Estado. Isso demonstra toda a perversidade deste processo. A desumanização que fizeram com ela desde o início. Um caso triste que afronta os direitos humanos e as garantias fundamentais de Flordelis”, diz Rodrigo Faucz, um dos advogados da ex-deputada.

O advogado Angelo Máximo afirma que em nenhum momento Flordelis teve integridade física e psicológica violadas, já que foi submetida ao scanner corporal como ocorre com todos que entram nas unidades prisionais.

“Pela manifestação do nobre colega, parece até que ainda vivemos no período medieval, quando todas as mulheres eram obrigadas a ficar nuas, agachando e levantando por diversas vezes, o que não é mais o caso, diante da tecnologia instalada nas unidades prisionais, conforme é o scanner corporal. Registre-se, que do dia 11 de maio ao dia 4 de outubro é um largo período de distância, que mostra que a Flordelis ainda faz uso do telefone celular na cadeia, diante das anotações encontradas consigo dentro das suas vestes com números de telefone de advogados. Isso contraria a fala da defesa, que diz que ela usou (o telefone) uma única vez”, diz Angelo Maximo.

Sobre o posicionamento de Máximo, o advogado Rodrigo Faucz afirmou que Flordelis estava com anotações de telefones de advogados porque já houve situações no presídio nas quais precisou fornecer o contato daqueles que a defendem, mas ela não possuía os números a mão. Além disso, Faucz refuta afirmativa do assistente de acusação de que a ex-parlamentar não sofreu violação de sua integridade física e psicológica na cadeia.

“Ele (Angelo Máximo) estava lá? Ele sabe? Isso é um absurdo. É outro absurdo de alguém que quer funcionar (no processo) como vingador” acrescentou.

A ex-parlamentar já foi punida em outro procedimento, após um telefone celular ter sido encontrado em sua cela na cadeia, em maio deste ano. Na ocasião, Flordelis admitiu que usou o aparelho para conversar com o namorado. Na notícia-crime encaminhada à polícia, a pastora afirma que os episódios de extorsão e ameaças tiveram início depois desse episódio.

No documento, ela afirma que, desde maio, após o ingresso do celular para uso coletivo em sua galeria, sofre constrangimentos, com “promessas de injustos graves” contra sua vida. Flordelis conta que algumas internas, em conluio com agentes, passaram a exigir, com ameaças, pagamentos a título de taxas de pedágio. A ex-deputada alega que, “buscando preservar sua integridade”, cedeu a algumas das cobranças e pediu a parentes a realização de transferências bancárias a uma mulher. No entanto, ela afirma que mesmo com os pagamentos, as ameaças continuam. A policial penal Fabiana Borges, em seu depoimento, afirmou desconhecer as denúncias feitas por Flordelis.

Na notícia-crime, a ex-parlamentar admite que no dia 4 de outubro estava com dinheiro escondido no retorno da visita, e alegou ter agido dessa forma porque estava com quantia acima da permitida. Ela alega ainda que ingressou com o valor “em ato de desespero”, uma vez que estava com dificuldades de pagar o que foi exigido nos episódios de extorsão.

Flordelis é acusada de ser mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, assassinado em junho de 2019. Ela está presa na penitenciária Talavera Bruce desde agosto do ano passado. No próximo dia 7, Flordelis, três filhos e uma neta serão julgados por envolvimento na morte de Anderson. As informações são do jornal O Globo.

