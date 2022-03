Esporte Neymar é acusado por jornalista de treinar “quase bêbado”

23 de março de 2022

Neymar durante a partida contra o Real Madrid. (Foto: Reprodução)

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain (PSG), não vem realizando uma grande temporada na França e está sendo alvo de diversas críticas. O jornalista Daniel Riolo, da emissora “RMC Sport”, questionou o profissionalismo do brasileiro e o acusou de trabalhar “quase bêbado”.

“Neymar quase não treina mais, chega em um estado lastimável, quase bêbado. É assim, ele está em espírito de vingança contra o Paris Saint-Germain. Temos que assinar o cheque dele e deixá-lo ir embora, ele está causando muitos danos ao clube”, disse Riolo em um podcast.

O ambiente na capital francesa está bem pesado, principalmente depois da precoce eliminação do PSG da Liga dos Campeões. Além dos questionamentos da imprensa local, o atacante vem sendo bastante criticado pela torcida do Paris Saint-Germain, tanto que foi vaiado durante a vitória por 3 a 0 sobre o Bordeaux.

Os torcedores franceses também não perdoaram o craque argentino Lionel Messi, que vem contribuindo muito pouco na temporada do PSG. Na Ligue 1, o ex-Barcelona marcou somente dois gols em 18 jogos disputados na competição.

Neymar, por sua vez, não está muito atrás do companheiro de equipe argentino. Sofrendo com vários problemas de lesão, o brasileiro conseguiu marcar apenas cinco tentos em 21 partidas.

Um estudo divulgado nesta quarta-feira (23) pelo jornal “L’Équipe” mostrou que Neymar é o atleta que possui o maior salário do Campeonato Francês, ficando na frente de Messi e Kylian Mbappé. O levantamento apontou que o brasileiro embolsa mensalmente mais de quatro milhões de euros.

Embora esteja passando por uma fase não muito boa, Neymar foi chamado para defender a Seleção Brasileira de futebol pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Já classificado para o Mundial, o Brasil vai encarar o Chile nesta quinta-feira (24), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Mesmo tendo sofrido uma pesada derrota diante do Monaco no último fim de semana, o Paris Saint-Germain segue disparado na liderança da Ligue 1, com 12 pontos na frente do vice Olympique de Marseille.

