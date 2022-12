Futebol Neymar é expulso após simulação, mas Mbappé garante a vitória do PSG no fim da partida contra o Strasbourg

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O destaque negativo da partida foi Neymar, que recebeu dois cartões amarelos e acabou expulso na segunda etapa. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O PSG (Paris Saint-Germain) sofreu demais, mas vence o Strasbourg, nesta quarta-feira (28), por 2 a 1, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Francês. O gol da vitória foi marcado por Mbappé, de pênalti, aos 51 minutos do segundo tempo. O destaque negativo da partida foi Neymar, que recebeu dois cartões amarelos e acabou expulso na segunda etapa.

Aos 17 minutos do segundo tempo, Neymar recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, após simular um pênalti. O brasileiro havia sido punido com amarelo dois minutos antes, após acertar um tapa em um adversário.

Campeão do mundo com a seleção argentina, Messi ainda não voltou ao Paris Saint-Germain e segue aproveitando descanso na Argentina com a família.

Com a vitória, o PSG segue na liderança com 44 pontos, seis a mais que o Lens, que ainda joga na rodada. O Strasbourg tem apenas o 11. Com a expulsão, Neymar não poderá atuar no dia 1º de janeiro em duelo justamente com o Lens.

O jogo

O Paris Saint-Germain saiu na frente aos 14 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta pela esquerda, Neymar cruzou na área e Marquinhos surgiu no meio da zaga do Starsbourg para cabecear ao gol. Aos 23 minutos, Mbappé teve boa chance, cara a cara com Sels, mas o goleiro levou a melhor. Pouco depois, o camisa 7 finalizou mais uma vez, mas o chute saiu fraco e o arqueiro fez a defesa.

O Strasbourg assustou a defesa do Paris Saint-Germain na sequência e quase empatou o jogo. Depois de boa troca de passes, Gameiro recebeu cruzamento rasteiro e finalizou. No entanto, Donnarumma salvou. Passados 30 minutos de jogo, os visitantes arriscaram mais e tiveram duas oportunidades.

Na volta para o segundo tempo, o Starsbourg empatou. Thomasson recebeu na direita, finalizou cruzado e a bola desviou em Marquinhos, enganando Donnarumma antes de morrer no fundo da rede. Pouco depois, Mbappé obrigou Sels a fazer mais uma defesa.

A situação ficou ruim para o lado do PSG aos 17 minutos, quando Neymar foi expulso. O brasileiro tomou o segundo cartão amarelo por simular falta, um minuto após receber o primeiro por largar o braço no rosto de Thomasson. Insistente, Mbappé chutou no canto e viu o goleiro salvar mais uma.

Nos acréscimos, Marquinhos chegou a deixar os mandantes na frente, mas o árbitro marcou o pênalti em cima de Mbappé, que foi derrubado por Sels, no mesmo lance. Na cobrança, o camisa 7 resolveu e garantiu a vitória para os parisienses.

Outros resultados do Campeonato Francês desta quarta-feira:

– Ajaccio 1 x 0 Angers;

– Troyes 0 x 0 Nantes;

– Auxerre 2 x 3 Monaco;

– Clermont 0 x 2 Lille;

– Brestois 2 x 4 Lyon.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da Gazeta Esportiva.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol