Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2025

Neymar trabalhou normalmente com a equipe nesta segunda-feira (3) no CT Rei Pelé. Foto: Raul Baretta/Santos FC Neymar trabalhou normalmente com a equipe nesta segunda-feira (3) no CT Rei Pelé. (Foto:Raul Baretta/ Santos FC) Foto: Raul Baretta/Santos FC

O técnico Pedro Caixinha confirmou que Neymar vai para o jogo com o Botafogo de Ribeirão Preto, nesta quarta-feira (5). A informação foi dita pelo treinador na coletiva após a vitória do Santos sobre o São Paulo, por 3 a 1, no último sábado (1º), na Vila Belmiro.

“Ele vai jogar na quarta-feira. Todos esperamos que ele se junte ao grupo na segunda-feira para treinar. Já analisamos e falaremos com ele para integrar na nossa dinâmica. Terá esse espaço de treino para poder estar conosco. Esperamos ter a volta do Escobar e do Thaciano também”, disse.

O treinador também falou sobre o cartão vermelho que levou logo aos seis minutos do primeiro tempo. O treinador revelou que não assistiu ao restante da partida.

“Fui expulso e já devo um churrasco à equipe. Eu não tenho por árbitro falar da arbitragem, mas fui expressivo na forma que fiz a abordagem e mereci ser expulso, mas vou voltar a fazer se preciso. Quando não estou lá, não poderia ter qualquer decisão sobre o jogo, por isso não vi. Confio plenamente nas pessoas que trabalham comigo”, comentou.

O treinador português também comentou sobre a imposição do Santos sobre o rival mesmo vindo de um mau momento na temporada, com três derrotas seguidas. Para ele, jogar pressionando a defesa adversária foi essencial.

“Quero ganhar bolas no campo ofensivo que é uma marca que precisamos ter. Quanto mais repetimos esse movimento melhor vamos ser.”

Treinando

Neymar trabalhou normalmente com a equipe na manhã desta segunda-feira (3) no CT Rei Pelé. A atividade foi comandada pela comissão técnica de Pedro Caixinha e contou com a presença dos jogadores que não atuaram na partida contra o São Paulo, na Vila Belmiro.

O camisa 10 teve uma boa participação nas atividades. Ele deu uma assistência para o jovem Nadson marcar um gol.

Outra novidade contra o Pantera pode ser Thaciano. Ele está recuperado de lesão na coxa esquerda. Desfalque certo é o lateral-esquerdo Escobar. Ele está no Departamento Médico se recuperando de lesão na coxa. Soteldo também é dúvida para a próxima rodada. O meia-atacante permaneceu tratando da pancada no tornozelo esquerdo e será reavaliado dia a dia pelo departamento médico do Peixe.

(Estadão Conteúdo)

