Brasil Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 12 milhões

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Próximo sorteio será na terça-feira ((6). (Foto: ABr)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.757 da Mega-Sena, realizado no sábado (3). Com isso, o prêmio acumulado vai a R$ 12 milhões para o sorteio desta terça-feira (6).

Os números sorteados foram 01, 21, 37, 40, 51 e 54. Já a Quina teve 32 ganhadores, pagando R$ 71.775,30 para cada. Os 2 mil acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 1.640,57 cada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/ninguem-acerta-a-mega-sena-e-premio-acumula-em-r-12-milhoes-2/

Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 12 milhões

2024-08-04