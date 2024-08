Brasil Brasil se aproxima de 5 mil mortes por dengue só neste ano

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2024

Ao longo de todo o ano, foram notificados 6.437.241 casos prováveis de dengue em todo o País. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Brasil se aproxima da marca de 5 mil mortes provocadas pela dengue em 2024. De acordo com a última atualização do Painel de Monitoramento de Arboviroses, o País contabiliza 4.961 óbitos confirmados pela doença. Há ainda 2.161 mortes em investigação.

Ao longo de todo o ano, foram notificados 6.437.241 casos prováveis de dengue em todo o País, o que leva a uma taxa de letalidade de 0,08. O coeficiente da doença no Brasil, neste momento, é de 3.170,1 casos para cada 100 mil habitantes.

A maioria dos casos foi identificado na faixa etária dos 20 aos 29 anos, seguida pela de 30 a 39 anos, pela de 40 a 49 anos e pela de 50 a 59 anos. Já os grupos menos afetados pela doença são os menores de 1 ano, os com 80 anos ou mais e as crianças de 1 a 4 anos.

Entre os estados, São Paulo é o que tem mais casos de dengue em números absolutos, com um total de 2.062.418 casos em 2024. Em seguida estão Minas Gerais (1.696.518 casos), Paraná (643.700 casos) e Santa Catarina (363.117).

Quando se leva em consideração o coeficiente de incidência da doença, o Distrito Federal aparece em primeiro lugar, com 9.739,1 casos para cada grupo de 100 mil habitantes, seguido por Minas Gerais (8.260,1 casos por 100 mil habitantes), Paraná (5.625,2 casos por 100 mil habitantes) e Santa Catarina (4.771,8 casos por 100 mil habitantes).

A partir dos dados referentes a exames laboratoriais realizados para identificar a dengue, o ministério também mapeou quais são os sorotipos do vírus com maior circulação no País.

Mais informações

A dengue do sorotipo 1 é a mais presente no Brasil, sendo registrada em todos os estados. Na sequência, é observado o sorotipo 2, em 24 estados e no Distrito Federal.

O vírus possui quatro sorotipos diferentes: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4 — todos podem causar as diferentes formas da doença.

Uma pessoa pode ter dengue até quatro vezes ao longo de sua vida. Isso ocorre porque ela pode ser infectada com aos quatro diferentes sorotipos do vírus. Uma vez exposta a um determinado sorotipo, após a remissão da doença, ela passa a ter imunidade para aquele sorotipo específico.

Infectologista

Conforme o infectologista da Rede de Saúde da Divina Providência (RSDP), Dr. Sidnei Alves dos Santos Jr., a dengue é causada por um vírus transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti.

– Na maioria absoluta dos casos, não apresenta complicações, embora possa causar casos graves.

– Embora a transmissão não esteja diretamente relacionada à exposição à água contaminada, ambientes alagados favorecem a proliferação do mosquito transmissor da doença e aumentam sua ocorrência.

– O período de incubação normalmente é de 8 a 12 dias.

– Os sintomas mais comuns são febre, dor de cabeça, dores pelo corpo e nas articulações, cansaço são comuns, mas pode causar também manchas na pele, náuseas, perda de apetite, vômitos e diarreia.

– O tratamento é baseado em hidratação e controle sintomático, mas nos casos graves pode ser necessária internação hospitalar.

As informações são da Agência Brasil e da RSDP.

https://www.osul.com.br/brasil-se-aproxima-de-cinco-mil-mortes-por-dengue-so-em-2024/

2024-08-04