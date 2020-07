Brasil Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena e prêmio vai a R$ 27 milhões

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







As dezenas sorteadas foram 02 - 04 - 25 - 36 - 50 - 53. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil As dezenas sorteadas foram 02 - 04 - 25 - 36 - 50 - 53. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Acumulou: ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.275 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (1º) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Com isso, o prêmio do próximo concurso, no sábado (4), está estimado em R$ 27 milhões. As dezenas sorteadas nesta quarta foram 02 – 04 – 25 – 36 – 50 – 53.

A quina teve 51 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 43.339,89. A quadra teve 3.212 apostas vencedoras; cada uma levará R$ 983,06.

Aposta na Mega

Para a aposta simples na Mega-Sena, com seis dezenas, o preço é de R$ 4,50 e a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil