Terça-feira, 26 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Cláudio Humberto Ninguém escapará de explicações à CPMI do INSS

Por Cláudio Humberto | 26 de agosto de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A CPMI do roubo aos aposentados do INSS deve abrir sua primeira sessão, nesta quarta-feira (27), votando um mínimo de 35 requerimentos dos quase 1.000 já protocolados, incluindo a convocação de quem deve muitas explicações sobre a bandalheira, do ex-ministro da Previdência Carlos Lupi, suspeito de omissão, a dirigentes de sindicatos e associações beneficiados com o afano bilionário e de órgãos que tinham o dever funcional de investigar tudo.

Banco dos réus

O irmão de Lula (PT), conhecido por Frei Chico, é alvo de dezenas de pedidos de convocação para depor e quebra de sigilo bancário e fiscal.

Muito a explicar

O ministro Wolney Queiroz (Previdência) era “vice” de Lupi quando a dupla foi informada do roubo um ano antes de ser revelado pela polícia.

Gestação do caso

O ex-ministro petista da Previdência Carlos Eduardo Gabas e dez ex-presidentes do INSS, desde o governo Dilma (PT), serão convocados.

Bandidos na mira

O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (UPb), quer identificar todos os ladrões, vê-los na cadeia e o dinheiro do roubo devolvido.

PSB quer Alckmin ainda vice e presidente em 2030

O PSB não vê, hoje, chance real de remanejar Geraldo Alckmin para cabeça de chapa nas próximas eleições e prefere que o ex-tucano fique como está: vice-presidente e ministro. Alckmin fala aos socialistas que não disputará o governo de São Paulo em 2026. No PSB, isso nem é exatamente desestimulado, já que, confirmada intenção de disputar a reeleição, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) não deve ter problemas para passar mais quatro anos no Executivo paulista.

Perda de espaço

O PSB avalia que eventual saída de Alckmin abre espaço para outros partidos na chapa de Lula. O MDB ameaça candidatura própria.

Não gostam de Haddad

O PT não tem problema com Alckmin como vice. No partido, andam até estimulando Fernando Haddad a disputar o governo de São Paulo.

Fracasso sobe à cabeça

Uma candidatura majoritária de Haddad teria chances modestas: o atual governo Lula fracassa exatamente na economia, sua área.

Bolsonaro está vivo

Impressionante o desempenho de Jair Bolsonaro no levantamento nacional do Paraná Pesquisas. Mesmo preso, humilhado e vítima de perseguições, como acusam os aliados, ele está à frente de Lula.

Rejeição matadora

Nas simulações de segundo turno, Lula perderia tanto para Bolsonaro quanto para Michelle, de acordo com o Paraná Pesquisas. E empataria com Tarcísio Gomes de Freitas, que, com rejeição baixa, enfrentaria Lula, com reprovação em ligeira melhora, mas segue elevada: 53%.

Pibinho à vista

Edição mais recente do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, traz a revisão para baixo do PIB em 2026. Analistas do mercado financeiro esperam que o índice cresça 1,86%.

Tour do vice

Geraldo Alckmin embarca rumo ao México, coitado, para tentar abrir mercado a produtos brasileiros taxados pelos Estados Unidos. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, também vai no passeio.

Londres x SP

Virou notícia consternada, ontem, no Reino Unido, o volume recorde de celulares roubados em Londres, capital do país europeu; 116.656. Em São Paulo, em 2024, foram quase 170 mil roubos e furtos de celulares.

No laço

Só ontem o grupo governista resolveu se reunir para definir a estratégia para enfrentar a oposição na CPMI do INSS. Quem deu as ordens foi a ministra da desarticulação política, Gleisi Hoffmann, a quem petistas atribuem a derrota vexatória do governo Lula pelo comando da CPMI.

Pura chacota

Virou piada na internet a “força naval” de apoio a Nicolás Maduro, tudo armado pelo ditador venezuelano, claro. Não passavam de barcos de pescas de pequeno porte, com varas de bambu e dois tripulantes.

Só o que importa

Não teve para ninguém, ontem (25), entre os assuntos mais buscados da internet no Brasil além de futebol, com destaque para a convocação da Seleção (200 mil buscas em quatro horas), aponta o Google Trends.

Pensando bem…

…só um dos BRICS briga com Israel.

PODER SEM PUDOR

Político pipoqueiro

Avesso a aparições e declarações públicas, o ex-governador mineiro Hélio Garcia acabara de votar, nas eleições municipais de 1996, quando foi cercado por jornalistas. Parou junto a um pipoqueiro e manteve a boca ocupada para não ter que responder a perguntas. Mas perdeu a paciência com uma repórter de rádio: em vez de engolir pipocas, neutralizou a jornalista insistente colocando “gentilmente” as pipocas na boca dela.

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

