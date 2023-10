Esporte No Basquete Feminino, Brasil vence a Colômbia e conquista o seu 5º ouro na história do Pan; Argentina leva o bronze

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2023

Brasileiras enfrentaram limitações, mas superaram as colombianas. (Foto: Reprodução/Twitter/CBB)

Neste domingo (29), a equipe do Brasil disputou a grande final do Basquete Feminino diante da Colômbia, nos Jogos Pan-Americanos de 2023. Apesar de muitos erros, faltas, limitações e uma partida de menor qualidade, as mulheres brasileiras fizeram o mínimo possível para levar o bicampeonato seguido, vencendo por 50 a 40 em Santiago e faturando o ouro.

Nas primeiras duas etapas, a Seleção Brasileira se destacou melhor diante das colombianas. Com um certo equilíbrio entre ataque e defesa, a equipe soube construir sua vantagem diante das adversárias, principalmente no primeiro tempo (21 a 15). O segundo quarto foi o mais ‘apertado’, mas tecnicamente ruim, com um placar de 9 a 8 para o Brasil.

O terceiro tempo ficou marcado por uma limitação muito grande, e o ataque brasileiro se apagou bastante em quadra. Mesmo com a Colômbia também limitada, de lance em lance buscaram ter uma reação. O marcador do período em 6 a 6 evidenciou como a partida ficou mais nervosa. No último quarto, as brasileiras reagiram um pouco melhor ofensivamente para levar a conquista.

Foi o quinto ouro brasileiro no Basquetebol Feminino, que também já havia conquistado em 1967, 1971, 1991 e 2019. O maior destaque foi Erika de Souza, que marcou 13 pontos. Leila Zabini (10 pontos) vem logo atrás.

Bronze para as “hermanas”

No duelo pelo terceiro lugar do Basquete Feminino, Argentina e Cuba protagonizaram o duelo pelo Bronze. Após serem eliminadas para as brasileiras, as ‘hermanas’ levaram a melhor diante das atletas da ilha caribenha. A albiceleste foi dominante nas quadras e venceu por 75 a 66. As argentinas souberam se impor e aproveitaram, principalmente, nos lances livres, onde conquistaram 22 dos 28 pontos de chance (79% de conversão).

O grande destaque ficou com Camila Suárez, que fez 27 pontos, sendo sete cestas de dois pontos, e duas de três pontos. Além disso, sua atuação ficou marcada com cinco rebotes e quatro assistências. Anisleidy Galindo foi o destaque das cubanas, também com 27 pontos marcados (10 cestas de 2 pontos e uma de 3 pontos).

Foi a primeira medalha do país vizinho no Basquete das mulheres no Pan. A melhor campanha na história havia sido a quinta colocação, alcançada em cinco vezes das seis oportunidades no esporte.

O que vem

Após o bicampeonato do Pan, a Seleção feminina mira agora o Pré-Olímpico Mundial de 8 a 11 de fevereiro, em Belém, no Ginásio Mangueirinho, quando enfrenta Austrália, Sérvia e Alemanha. Três países vão avançar aos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

