Esporte A tenista Bia Haddad supera Qinwen Zheng em jogo apertado e conquista o WTA Elite Trophy

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2023

A paulista deixará a 19ª colocação do ranking mundial e subirá para o 11º lugar. (Foto: X/Reprodução)

A tenista Bia Haddad Maia conquistou neste domingo (29) o maior título de sua carreira, em Zhuhai, na China. A brasileira superou a chinesa Qinwen Zheng na final do WTA Elite Trophy por 2 a 0, com parciais de 7/6 (13-11) e 7/6 (7-4), e levantou seu primeiro título individual da temporada.

Com a vitória, a paulista deixará a 19ª colocação do ranking mundial e subirá para o 11º lugar, apenas 25 pontos atrás da maior posição que já teve em sua carreira, no top 10. Além disso, também embolsará o prêmio de US$ 605 milhões, aproximadamente de R$ 3 milhões.

Bia Haddad encerra sua má fase recente com a conquista em Zhuhai. A brasileira sofreu um acidente doméstico em Guadalajara, onde disputaria o WTA 1000 em setembro, e teve que deixar a competição. Desde então, perdeu três das quatro partidas que disputou. No WTA Elite Trophy, porém, venceu todos os quatro jogos por 2 a 0.

A tenista falou sobre seus planos e sua mentalidade para a competição, principalmente por ter jogado após sofrer a lesão.

“Estou feliz com a semana, especialmente com a minha mentalidade. Nessa semana eu consegui virar uma chave interna, foi muito especial poder me dar mais uma chance. Quando vim pra China, quatro semanas atrás, eu ainda estava com pontos na mão e mentalmente não é fácil jogar com pontos. Eu também não estava treinando como gostaria, mas isso nunca foi uma desculpa”, disse a tenista.

“Sempre tentei o meu melhor na condição que a gente tinha e estou muito feliz que trabalhei duro e me perdoei nos momentos em que não tive sucesso, como foram as últimas semanas. Eu e minha equipe merecemos esse título. Agora vou tentar levar essa mentalidade e energia dessa semana para cuidar do corpo e me preparar para 2024 da melhor forma, com o objetivo de terminar o ano saudável e chegar no top 10”, finalizou.

Antes de superar a chinesa neste domingo, os maiores títulos da carreira de Bia Haddad eram WTA 250, em Birmingham e Nottingham, ambos na grama.

Bia Haddad e Veronika Kudermetova

Horas depois de triunfar no individual, Bia Haddad também levantou o troféu nas duplas. Ao lado de Veronika Kudermetova, a brasileira superou a dupla formada por Miyu Kato, do Japão, e Aldila Sutjiadi, da Indonésia. A vitória veio em dois sets, com um duplo 6/3.

Após as conquistas, a brasileira já está retornando ao Brasil.

2023-10-29