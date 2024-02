Inter No Beira-Rio, Inter enfrenta nesta quarta-feira o Brasil de Pelotas pelo Gauchão

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2024

A preparação do Colorado para a partida chegou ao fim na tarde dessa terça-feira (13) no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho, o Inter encara nesta quarta-feira (14) o Brasil de Pelotas. A partida começa às 21h30min no Beira-Rio. Com 16 pontos na tabela, o time comandado por Eduardo Coudet vai atrás de mais uma vitória para tentar manter a liderança do torneio estadual. Já no próximo domingo (19), o Colorado visita o estádio do Vale para enfrentar o Novo Hamburgo.

A preparação do Inter para a partida chegou ao fim na tarde dessa terça-feira (13) no CT Parque Gigante. O treinador Eduardo Coudet comandou um treinamento fechado, optando pela privacidade para realizar os últimos ajustes do time que entrará em campo. A grande novidade do dia foi o retorno de Mauricio. O meio-campista estava com a Seleção Brasileira pré-olímpica na Venezuela e agora fica à disposição da comissão técnica. O Inter tem 100% de aproveitamento em casa no Gauchão.

Na rodada anterior, o Inter havia vencido o São José por 1 a 0. O gol foi marcado por Carlos de Pena no estádio Passo d’Areia, em Porto Alegre, no último domingo (11).

Esse foi o segundo triunfo seguido do Colorado fora de casa na competição estadual. Com o resultado, a equipe de Coudet, que jogou com uma escalação alternativa, igualou a pontuação do rival Grêmio, mas alcançou o topo da tabela devido aos critérios de desempate. Na terceira colocação vem o Juventude, com 14 pontos. Já o Brasil de Pelotas ocupa o quarto lugar, com 10 pontos.

Na partida de abertura da 8ª rodada do Gauchão, na noite dessa terça-feira (13), São Luiz e Juventude ficaram no 1 a 1.

