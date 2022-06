Esporte No Beira-Rio, Inter enfrenta o Coritiba pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro; acompanhe

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2022

Colorado tenta a recuperação após derrota para o Botafogo. Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional Colorado tenta a recuperação após derrota para o Botafogo. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

Inter e Coritiba se enfrentam nesta sexta-feira (24) no Beira-Rio, em Porto Alegre, na abertura da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida inicia às 21h30min.

O Colorado busca a reabilitação, após levar 3 a 2 do Botafogo de virada e ver encerrada a sequência de 16 partidas de invencibilidade. Em quinto lugar com 21 pontos, o time dormirá no G-4 com um empate, mas trabalha para conquistar os três pontos e seguir na luta pelas principais posições da competição. O Coxa tenta quebrar a incômoda marca de cinco jogos sem vencer, com três derrotas consecutivas. O Coritiba aparece em 15º, com 15.

Escalações

Inter: Daniel; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Thauan Lara; Gabriel, Edenilson, Carlos De Pena e Taison; Pedro Henrique e Alemão.Técnico: Mano Menezes.

Coritiba:Rafael William; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Matías Galarza e Thonny Anderson; Igor Paixão, Alef Manga e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo.

