Inter Inter vence o Coritiba por 3 a 0 e sobe para terceiro lugar no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2022

Colorado enfrenta nesta terça-feira (28) o Colo-Colo do Chile, pela Sul-Americana. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Em jogo disputado na fria e chuvosa noite desta sexta-feira (24) pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter venceu em casa o Coritiba por 3 a 0, com gols de Taison, Edenilson e Alemão. O placar leva momentaneamente o Colorado do quinto para o terceiro lugar na tabela (24 pontos), atrás de Corinthians (25) e Palmeiras (28).

A manutenção do time sob o comando de Mano Menezes no G-4, porém, está ameaçada já neste sábado (25) pelos resultados das partidas de Athletico-PR (contra o Bragantino) e Atlético-MG (contra o Fortaleza). Isso porque ambos os times somam 21 pontos e, se vencerem, não só alcançam como superam o Inter nos critérios qualificados.

O próximo compromisso da equipe gaúcha na competição está marcado para as 19h do próximo sábado (2), em Fortaleza, contra o Ceará. Antes, porém, enfrentará fora de casa o Colo-Colo (Chile), às 21h30min desta terça-feira (28), no primeiro duelo pelas oitavas-de-final da Copa Sul-Americana.

O confronto

Diante de quase 13,5 mil torcedores no Estádio Beira-Rio, foi o Coritiba que chegou com perigo pela primeira vez. Com apenas 1 minuto de bola rolando, Alef Manga encontrou na área Léo Gamalho, que desviou e a bola tocou na mão do goleiro Daniel e logo depois na trave. Aos 5, em contragolpe rápido do Inter, Alemão finalizou, o goleiro pegou e Edenílson chutou para fora.

Quando o ponteiro dos minutos marcava 18 voltas, Pedro Henrique fez a jogada aguda pela direita, entrou na área e rolou para Taison, que empurrou para o fundo da rede: 1 a 0. Já aos 41, De Pena recebeu pela esquerda e serviu Alemão, que encontrou Edenílson. O camisa 8 colocou com estilo no canto, ampliando a vantagem.

No segundo tempo, o Colorado não diminuiu o seu ímpeto e aos 8 minutos, Taison arrancou, ganhou da defesa e tocou para Alemão, que finalizou para o fundo do barbante. Na altura dos 22, Edenílson foi lançado, desviou de cabeça e a bola passou próxima ao gol. Já aos 24, Heitor cobrou falta na área, Rodrigo Moledo cabeceou e Rafael defendeu.

Mesmo com boa vantagem, o Inter seguiu atacando. Aos 28 minutos, Heitor fez bela jogada individual e cruzou para Pedro Henrique, que bateu firme mas a bola saiu por cima. Já o Coxa ameaçou aos 32, com um chute de Fabrício para fora, enquanto aos 39 José Hugo parou na defesa de Daniel.

Ficha técnica

– Inter: Daniel, Fabricio Bustos (Heitor), Rodrigo Moledo (Kaique Rocha), Vitão, Thauan Lara, Edenilson, Gabriel, Pedro Henrique (Caio Vidal), Taison (Maurício), De Pena (Johnny) e Alemão. Técnico: Mano Menezes.

– Coritiba: Rafael William, Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán, Guilherme Biro (Egídio), Willian Farias, Matías Galarza, Alef Manga (Fabrício Daniel), Thonny Anderson (José Hugo), Igor Paixão (Neilton) e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo.

– Arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Cristhian Passos Sorence e Tiago Gomes da Silva (todos de Goiás). No VAR, Emerson de Almeida Ferreira (Minas Gerais).

