Já na terça-feira (16), a Universidade de Oxford, na Inglaterra, divulgou resultado de estudo clínico feito com 6 mil pessoas que necessitavam de ventilação pulmonar e utilizaram dexametasona — um corticoide de baixo custo. O estudo apontou que o remédio salvou a vida de um terço dos pacientes.

“Diferentemente da cloroquina, a dexametasona é um medicamento com plausibilidade biológica para que seja adjuvante no tratamento da Covid-19. Os resultados anunciados mostram diferença expressiva de mortalidade. No entanto, para que essa medicação seja realmente tão efetiva na vida real quanto foi no estudo científico, os cuidados intensivos oferecidos em nossas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) precisam ser de alta qualidade. O básico precisa ser bem feito para que a dexametasona possa realmente salvar um terço dos tratados”, afirma o médico e pesquisador Ricardo Schnekenberg, que tem acompanhado os estudos clínicos contra a doença.