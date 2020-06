Geral O diretor-executivo da Organização Mundial da Saúde disse que a dexametasona deve ser manipulada apenas em pacientes graves com coronavírus

17 de junho de 2020

Não há comprovações científicas de que que haja algum benefício do uso da droga registrado em casos leves.

O diretor-executivo de emergência em saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, disse, durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (17), que a dexametasona, medicamento cujo testes indicaram eficácia no tratamento contra a Covid-19, deve ser manipulada apenas em pacientes com casos graves.

O epidemiologista também ressaltou que não há comprovações científicas de que que haja algum benefício do uso da droga registrado em casos leves. “É importante que as pessoas utilizem este remédio apenas sob supervisão médica”, falou.

Michael explicou que o medicamento é um anti-inflamatório muito forte. “Ele pode resgatar pacientes em condições sérias, onde seus pulmões estão muito inflamados. Isso permite que pacientes continuem recebendo oxigênio dos pulmões no sangue por um período crítico, reduzindo rapidamente a inflamação em um momento grave da doença”.

“Ele não é um tratamento contra o vírus. Não é preventivo. Na verdade, esteroides podem ser associados com a replicação viral. Em outras palavras, ele pode facilitar a divisão e replicação do vírus em humanos”, disse o diretor. Ele também afirmou que o encontro de uma combinação de medicamentos junto de oxigênio, respiradores e antivirais permitirá salvar o máximo de pacientes possíveis.

Janet Diaz, chefe de terapia clínica da OMS, também ressaltou o benefício do medicamento em pacientes que estavam utilizando oxigênio. “Eles estavam com respiradores. Não foi registrado nenhum benefício para pacientes com sintomas leves. Essa é a parte mais importante”, disse Janet.

Brasil

Durante a coletiva da OMS desta quarta, Michael Ryan afirmou que a epidemia do novo coronavírus ainda é “muito severa” no Brasil. Ele ressaltou que o aumento do número de casos pode não ser tão exponencial quanto antes, mas o momento é de cuidado total.

Ryan pediu foco nas medidas de distanciamento e higiene. Ele também ressaltou o bom histórico do Brasil no controle de doenças infecciosas e afirmou confiar que os governos e a população podem fazer a doença ser controlada.

O Brasil teve 1.269 novas mortes por Covid-19 registradas nas últimas 24 horas, de acordo com atualização do Ministério da Saúde divulgada nesta quarta. Com esses acréscimos às estatísticas, o País chegou a 46.510 falecimentos em função da pandemia do novo coronavírus.

O balanço da pasta contabilizou também 32.188 novos casos da doença, totalizando 955.377, podendo chegar a marca de 1 milhão de pessoas infectadas até o fim desta semana.

A atualização diária traz um aumento de 2,8% no número de óbitos em relação a terça-feira (16), quando o total estava em 45.241. Já o acréscimo de casos confirmados marcou uma variação de 3,4% sobre o número anterior, quando os dados do Ministério da Saúde registravam 923.189 pessoas infectadas.

Do total de casos confirmados no Brasil, 445.393 pacientes estão em observação e 463.474 foram recuperados. Há ainda 4.033 mortes em investigação.

A taxa de letalidade (número de mortes pelo total de casos) ficou em 4,9%. A mortalidade (falecimentos por 100.000 habitantes) foi de 22,1. Já incidência (casos confirmados por 100.000 habitantes) ficou em 454,6.

