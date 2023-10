Jogos Pan-Americanos No Pan de Santiago, Brasil domina Argentina e encaminha vaga na semifinal do vôlei

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Seleção lidera grupo A com sobras e fica perto de vaga direta para as semis em Santiago. (Foto: Christian Zapata/Santiago 2023)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil deu mais um passo tranquilo nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Ao se impor diante da Argentina, a seleção alcançou a segunda vitória na competição. Em 3 sets a 0, parciais 25/13, 25/20 e 25/18, a equipe do técnico Paulo Coco encaminhou a liderança do grupo A e a vaga direta para as semifinais da competição.

O Brasil volta à quadra nesta segunda-feira (23). A seleção tenta fechar a fase de classificação de forma perfeita diante de Porto Rico, às 10h30. No Pan, cada vitória vale cinco pontos. A equipe de Paulo Coco lidera o Grupo A com 10 pontos. O líder de cada um dos dois grupos dos Jogos avança diretamente às semifinais. Assim, as brasileiras têm a vaga muito bem encaminhada.

Jogo

A Argentina até tentou fazer um jogo duro no início. Também com um time misto, sem boa parte das jogadoras que foram ao Pré-Olímpico no último mês, as Hermanas tentaram dar trabalho às brasileiras com um volume de jogo sólido. Aos poucos, porém, o Brasil se impôs. Sabrina e Helena, principais armas ofensivas do Brasil, logo levaram a seleção a abrir 18/11 no placar. Maiara, pouco depois, marcou 20/12. A partir daí, foi só controlar a reta final: 25/13.

O Brasil acelerou na volta à quadra. Sem ceder espaços, abriu 6/0 logo de cara. Estava fácil, até mais do que o esperado. Na virada de Maiara, a seleção marcou 15/6. Na base da vontade, a Argentina tentou buscar. As rivais até diminuíram a diferença em um primeiro momento. Mas Lorena, com um bloqueio, fez 17/8. A Argentina mudou e conseguiu encurtar a diferença com a entrada de Consulich no saque. Mas a reação foi passageira. No fim, Helena fechou a conta em 25/20.

No terceiro set, a Argentina tentou voltar ao jogo. No início, conseguiu se manter na cola no placar. O Brasil até conseguiu acelerar e aumentar a diferença. Mas as rivais diminuíram a distância para apenas três pontos. Um bloqueio de Naiane, porém, fez a seleção marcar 17/12. Depois, foi só fechar, sem sustos. No bloqueio de Helena, 25/18.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Jogos Pan-Americanos

https://www.osul.com.br/no-pan-de-santiago-brasil-domina-argentina-e-encaminha-vaga-na-semifinal-do-volei/

No Pan de Santiago, Brasil domina Argentina e encaminha vaga na semifinal do vôlei

2023-10-22