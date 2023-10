Jogos Pan-Americanos Raicca Ventura fica com a prata no skate park nos Jogos Pan-Americanos

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2023

Brasileira entrou no pódio na última volta da competição. (Foto: Júlio Detefon/CBSK)

O Brasil faturou, nesse domingo (22), mais uma medalha no skate dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Raicca Ventura ficou com a prata na competição do park feminino. A brasileira de 16 anos entrou no pódio na última volta da competição. A canadense Fay Ebert foi a campeã e a norte-americana Bryce Wettstein ficou com o bronze.

A natural de São José dos Campos (SP) errou e não conseguiu terminar suas duas primeiras voltas e estava na quarta colocação. Por conta da ordem de competição, Raicca teve literalmente a última volta da competição, onde era a chance do tudo ou nada para o pódio. A brasileira conseguiu terminar sua volta somando 82,54 pontos.

A skatista agradeceu a torcida brasileira e ressaltou a importância de ter o apoio da galera que estava presente em Santiago.

“Eu agradeço demais! É muita vibe! Eu fiquei muito feliz de ter um monte de brasileiros aqui! A torcida brasileira é a maior torcida que tinha, eu consegui ouvir no meio da minha volta”, disse a atleta.

Fay Ebert venceu o ouro com uma volta de 84,66, apenas dois pontos a frente da brasileira. Já Bryce Wettstein completou o pódio com a pontuação de 79,95. Raicca Ventura comemorou dividir o pódio com duas amigas e celebrou a cultura sem rivalidade do skate.

“Foi muito legal! A gente tava todo mundo junto, uma torcendo pela outra e essa é a vibe do skate. Não tem que ter rivalidade, eu acho rivalidade uma coisa feia. Tem que ser todo mundo amigo. Claro que todo mundo quer ganhar, mas todo mundo é amigo mesmo assim. Eu fiquei muito feliz por ela, porque ela é minha amiga. Muito feliz pela Bryce, por dividir o pódio com elas. Foi muito legal.”

