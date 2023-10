Jogos Pan-Americanos Pan 2023: Maria Clara Pacheco fatura a prata, e Lucas Ostapiv é bronze no taekwondo

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2023

Maria Clara levou a prata na categoria -57kg e Lucas Ostapiv conquistou o bronze contra salvadorenho na -80kg. (Fotos: Gaspar Nóbrega/COB )

A brasileira Maria Clara Pacheco faturou a primeira medalha de prata do taekwondo nos Jogos de Santiago, nesse domingo (23), contra a canadense Mi-young Park, pela categoria até 57kg.

A luta começou com pontuação da adversária, mas logo Maria Clara se recuperou e fechou a primeira parcial em 5/8. No segundo round, Park conseguiu abrir vantagem de oito pontos, fechando em 15/9.

O confronto foi ao terceiro round, e Maria Clara conseguiu virar o placar em 15 a 14. A três segundos do ouro, houve pedido de revisão para o Brasil, que foi negado. A medalha estava quase garantida, quando a brasileira tomou uma punição no último segundo de luta e acabou perdendo para a canadense.

Bronze

O segundo dia do taekwondo começou com a vitória de Lucas Ostapiv contra o salvadorenho David Robleto por 2 a 0. Lucas abriu 5/3 na primeira parcial, com tranquilidade e boa estratégia de ataque.

No segundo round, os dois empataram em 2 a 2, e o técnico do atleta, o americano Juan Moreno, duas vezes medalhista olímpico, pediu revisão, mas foi negado. Ao fim da disputa houve pedido de revisão por conta dos árbitros, mas o brasileiro selou a disputa em 3 a 2, garantindo a medalha.

No caminho para o bronze, Lucas enfrentou primeiro o jamaicano Brandon Sealy e venceu por 2 a 1. Em seguida, acabou perdendo de 2 a 0 para o americano Carl Nickolas.

A brasileira Caroline Gomes entraria para disputar o bronze pela categoria -67kg contra a americana Kristina Teachout, mas acabou não competindo por conta de uma lesão. A atleta sentiu dores na perna esquerda desde o primeiro confronto no Pan e decidiu não entrar no tatame por orientação de sua equipe, para se poupar para competições ainda neste ano e evitar lesão mais séria no músculo do quadril.

