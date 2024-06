Grêmio No Rio de Janeiro, Grêmio enfrenta o Flamengo pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro; acompanhe

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2024

Com alguns desfalques, Tricolor gaúcho pode ter alterações em todos os setores Foto: O Sul Com alguns desfalques, Tricolor gaúcho foi derrotado por 2 a 1 fora de casa. (Foto: Thais Magalhães/CRF) Foto: O Sul

Com alguns desfalques, o Grêmio entra em campo nesta quinta-feira (13), às 20h, diante do Flamengo, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor pode ter alterações em todos os setores – gol, defesa, meio-campo e ataque.

Convocados para a Copa América por suas respectivas seleções, Villasanti e Soteldo devem desfalcar o Grêmio por mais alguns jogos. Diego Costa, machucado, e Gustavo Nunes, suspenso, também estão fora da partida desta quinta-feira.

Com cinco jogadores desfalcados por causa da Copa América, o Flamengo terá de usar alguns reservas para a partida contra o Grêmio. Wesley e Gerson devem ser algumas das escolhas do técnico Tite.

O Grêmio ocupa a 13ª posição no Campeonato, com seis pontos, um à frente da zona do rebaixamento e sete atrás do G-6. O Tricolor gaúcho tem dois jogos atrasados na competição por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Já o Flamengo é o vice-líder do Brasileirão, com 14 pontos na tabela.

