Por Redação O Sul | 13 de junho de 2024

Partida é válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Nesta quinta-feira (13), às 20h, o Internacional enfrenta o São Paulo, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, em Santa Catarina. A partida é válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Maurício e Alario são os desfalques da equipe de Eduardo Coudet.

Alario foi vetado da partida pelo departamento médico do Inter após sentir um desconforto no ombro direito. Já o meia Maurício se recupera de trauma no joelho direito. Ele já ficado ficado fora da vitória colorada sobre o Delfín-EQU, no último sábado (8), pela Sul-Americana.

Jogadores relacionados por Coudet:

Goleiros: Anthoni, Fabrício e Kauan Jesus

Anthoni, Fabrício e Kauan Jesus Laterais: Bustos, Bernabei, Hugo Mallo e Renê

Bustos, Bernabei, Hugo Mallo e Renê Zagueiros: Igor Gomes, Robert Renan e Vitão

Igor Gomes, Robert Renan e Vitão Volantes: Aránguiz, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Fernando, Matheus Dias, Rômulo e Thiago Maia

Aránguiz, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Fernando, Matheus Dias, Rômulo e Thiago Maia Meias: Alan Patrick, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Hyoran

Alan Patrick, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Hyoran Atacantes: Lucca, Wanderson e Wesley

O Colorado está em 9º lugar no Brasileirão, somando 10 pontos, três a menos que o São Paulo de Luis Zubeldia, que aparece na 4ª posição na tabela.

O time de Zubeldia também tem alguns desfalques, devidos às convocações para a Copa América (Rafael, Ferraresi, Bobadilla e James Rodríguez). Rafinha segue em recuperação, mas Wellington Rato deve retornar ao time titular.

