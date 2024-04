Surfe Em Portugal, brasileiro vence o “Gigantes de Nazaré” e pode bater recorde de maior onda já surfada

Por Redação O Sul | 31 de março de 2024

Brasileiro venceu os prêmios de maior onda surfada e de melhor performance. (Foto: Reprodução)

A edição deste ano do desafio do Gigantes de Nazaré, em Portugal, extrapolou todos os limites de um mar gigante. Houve resgates, “caldos” assustadores e, possivelmente, a maior onda já surfada na história. Lucas Chumbo foi o campeão em duas categorias: maior onda surfada e melhor performance. Já Michelle Des Bouillons venceu um paredão de 22,05 metros e levou o prêmio de maior onda feminina.

Chumbo, mais uma vez, mostrou que está em um nível acima dos demais surfistas de ondas gigantes ao redor do mundo. É notável para os juízes a facilidade que o brasileiro tem de dominar condições assustadoras.

Ao lado de Lucas Fink, único surfista de skimboard em Nazaré, ele surfou uma onda de 27,01 metros, a maior do campeonato e que superou a de Sebastian Steudtner, atual recordista mundial. Mas a medida ainda não é oficial para validação de recorde. A oficial é feita pela WSL e pelo Guinness Book.

Chumbo também levou o prêmio de melhor performance do desafio. O brasileiro surfou os paredões de Nazaré com maestria. Abusou das manobras e completou ondas em grandes velocidades.

Quatro mulheres participaram do Gigantes de Nazaré deste ano: Michelle des Bouillons, Alessandra Marinelli, Joana Andrade e Michaella Fregonese. A briga pela maior onda do desafio ficou entre Alessandra Marinelli – surfista amadora que se aventurou nas ondas gigantes – e Michelle des Bouillons – atual campeã do Gigantes. No fim das contas, Michelle superou a adversária ao surfar um paredão de 22,05 metros.

Recorde

Depois do desafio, Lucas Chumbo e o alemão Sebastian Steudtner entraram na água para tentar surfar a maior onda da história. O mar estava realmente gigante, um dos maiores já vistos. Com a ajuda da equipe brasileira, Chumbo desceu uma onda que pode ter ultrapassado o recorde mundial do próprio alemão.

Sebastian não vendeu tão barato, ele também surfou uma “bomba”. Pela medição que o Gigantes de Nazaré usou, a do brasileiro foi maior. A onda foi avaliada com 27,51 metros, mais de um metro maior que a do atual recorde mundial (26,21 m).

Como a medição oficial da WSL e Guinness ainda deve demorar para sair, Lucas Chumbo ainda não pode garantir que surfou a maior onda da história, mas as expectativas são altas.

“A gente já vai pra água com essa expectativa que é de tentar bater esse recorde, de alcançar uma onda com tamanho gigante assim pra bater esse recorde aí que está nas mãos do Sebastian, porém eu estou pronto”, disse Lucas Chumbo.

