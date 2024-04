Futebol Isolamento de Robinho na prisão chega ao fim; agora ele pode ter contato com outros presos e até jogar futebol

Por Redação O Sul | 31 de março de 2024

Ex-atleta está preso desde a madrugada do dia 22 em Tremembé. (Foto: Reprodução)

Chegou ao fim nesse domingo (31) o período previsto de isolamento do ex-jogador Robinho na Penitenciária Dr. José Augusto Salgado, na cidade de Tremembé, no interior paulista. Caso a direção da prisão não decida por uma extensão do período de adaptação, Robinho vai para uma cela comum e poderá ter contato com outros presos em situações como banho de sol, oficinas e atividades de reintegração e até prática de futebol.

A previsão inicial da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo era que ele passasse dez dias numa cela de 2m x 4m e com capacidade para duas pessoas, voltada para adaptação de novos presos na unidade. Robinho chegou à unidade na madrugada do dia 22 de março.

Além do contato com os demais presos, está previsto que Robinho possa passar a receber visitas de familiares. No presídio, o ex-jogador passou por todos os procedimentos comuns aos demais detentos.

Robinho cumpre pena de nove anos em regime fechado por estupro, em caso de 2013 na Itália. Na Europa, o atleta foi condenado em todas as instâncias, e a Justiça local pediu ao Brasil que a pena fosse transferida. No último dia 20, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por nove votos a favor contra quatro contra, pela transferência. A defesa do ex-jogador recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Complexo

O complexo penitenciário de Tremembé, a 130 quilômetros de distância da capital paulista, foi o escolhido pela Justiça Federal de Santos, para receber o ex-jogador. A Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, nome oficial, é conhecida pela galeria de detentos “famosos” que já passaram por lá, como Alexandre Nardoni, os irmãos Cravinhos, Roger Abdelmassih, Mizael Bispo, Marcos Valério, entre outros.

Inaugurada em 1955, a unidade não recebe membros de facções desde o início do século e tem capacidade para pouco mais de 400 presos. Em 2022, segundo a revista Veja, estavam nas celas, que variam de 8 a 15 metros quadrados (com capacidade para até seis pessoas), 296 detentos, a maioria com ensinos médio e superior, de regimes fechado ou semiaberto. É considerada uma prisão mais controlada.

O P-II de Tremembé, como a penitenciária também é conhecida, fica numa região isolada do município, com muita vegetação em volta. Dentro do complexo, há campos de futebol, biblioteca, salão para jogos, como xadrez, igreja ecumênica e uma horta. As as visitas acontecem aos sábados e domingos.

