Porto Alegre Noite dos Museus acontece neste sábado em 19 espaços culturais em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com sete exposições simultâneas, Museu de Arte do Paço é uma das instituições participantes Foto: Pedro Piegas/PMPA Com sete exposições simultâneas, Museu de Arte do Paço é uma das instituições participantes Foto: Pedro Piegas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A oitava edição da Noite dos Museus acontece ocorre sábado (07), das 18h à 0h, disponibilizando ao público a oportunidade de visitar 19 espaços culturais de Porto Alegre no horário noturno. Entre os destaques, estão a primeira participação do Mercado Público no evento e sete exposições simultâneas em cartaz no Museu de Arte do Paço.

A programação prevê 65 atrações artísticas acontecendo simultaneamente nos principais museus e centros culturais da Capital. Também haverá dois grandes palcos montados no Centro Histórico: um na Praça da Alfândega e outro em frente ao Museu da Brigada Militar, na rua dos Andradas.

Nos locais, o público poderá apreciar música, arte, cinema e literatura, incluindo artistas gaúchos, selecionados por meio de edital, que exploram uma ampla gama de gêneros musicais e expressões culturais.

“Em Porto Alegre, tratamos os nossos espaços como um lugar de renovação. A Noite dos Museus nos permite interagir com locais e acervos diversificados, cada um com seus conteúdos pulsantes na contribuição, construção e preservação de nossa cultura”, avalia Liliana Cardoso, secretária municipal de Cultura e Economia Criativa.

Desde a sua estreia, em 2016, a Noite dos Museus já reuniu cerca de 578 mil pessoas, e em 2023, registrou recorde de público, com mais de 185 mil participantes. A Prefeitura de Porto Alegre apoia o evento por meio do projeto Centro+, iniciativa que visa revitalizar o bairro e atrair público para a região, estimulando o turismo, a gastronomia, a arte e a cultura local, e contribuindo para o fortalecimento econômico e social da área.

Espaços no Centro Histórico:

Museu de Arte de Porto Alegre – Paço Municipal (Praça Montevidéu, 10)

Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085);

Mercado Público de Porto Alegre (Largo Glênio Peres, 1);

Pinacoteca Ruben Berta (rua Duque de Caxias, 973);

Clube do Comércio (rua dos Andradas, 1085);

Espaço Força e Luz (rua dos Andradas, 1223);

Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul (Praça Mal. Deodoro, 55);

Memorial do Ministério Público do Rio Grande do Sul (Praça Mal. Deodoro, 100);

Museu da Brigada Militar do Rio Grande do Sul (rua dos Andradas, 498);

Museu de Anatomia da UFCSPA (rua Sarmento Leite, 245);

Museu Militar do Comando Militar do Sul (rua dos Andradas, 630);

Palácio Piratini (Praça Mal. Deodoro, s/n°).

Espaços nos bairros:

Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo (rua João Alfredo, 582 – Cidade Baixa);

Galeria de Arte do Dmae (rua 24 de Outubro, 200 – Moinhos de Vento);

Museu da Ufrgs (avenida Osvaldo Aranha, 277 – Bom Fim);

Fundação Ecarta (avenida João Pessoa, 943 – Farroupilha);

Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333 – Farroupilha);

Museu da Cultura Hip Hop RS (rua Parque dos Nativos, 545 – Vila Ipiranga);

Instituto Caldeira (Travessa São José, 455 – Navegantes).

Mercado Público

Visita mediada: 18h

Mercado Público: encruzilhada entre os caminhos de sociabilidades, dos rituais do sagrado e dos alimentos, com Associação dos Permissionários do Mercado Público e Viva o Centro a Pé.

Programação artística:

18h30min: Samba da Uva

19h: Samba do Feitiço (música)

20h: Negra Jaque + Bloco das Pretas (música)

21h: Bibiana Petek & Grupo (música)

Local: 2º andar

Museu de Arte do Paço

Visitas mediadas:

18h: Alemanha, uma vez

18h30: Grupo Palmares e as Mulheres

20h: Doações Rolf Zelmanowicz

20h30: AUTO retrátil

21h: Superfícies: da rigidez à exibilidade

Exposições de Artes Visuais:

– Doações Rolf Zelmanowicz

Curadoria: Ana Laggazio, Victor Dalagnol e Magnólia Leão

– Doações Heitor Bergamini

Curadoria: Equipe do Acervo Artístico

– AUTO retrátil

Curadoria: Gustavot Diaz

– Imersão

Curadoria: Manon Diemer

– Superfícies: da rigidez à exibilidade

Curadoria: Luis Chico Vargas

– Alemanha, uma vez

Curadoria: Hans-Georg Flickinger

– Grupo Palmares e as mulheres

Curadoria: Sátira Machado e Naiara Silveira

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/noite-dos-museus-acontece-neste-sabado-em-19-espacos-culturais-em-porto-alegre/

Noite dos Museus acontece neste sábado em 19 espaços culturais em Porto Alegre

2024-12-02