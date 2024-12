Grêmio Grêmio inicia a última semana de treinos de 2024

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Grêmio viaja nesta terça-feira (03) para Salvador Foto: Lucas Uebel/Grêmio Grêmio viaja nesta terça-feira (3) para Salvador. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta segunda-feira (02), o elenco do Grêmio retornou aos treinos após a vitória por 2 a 1 contra o São Paulo, no domingo (1º), na Arena, em Porto Alegre. A combinação de resultados da rodada eliminou as chances de rebaixamento do Tricolor.

Se preparando para o confronto contra o Vitória na próxima quarta-feira (04), em Salvador, os jogadores estiveram presentes no CT Luiz Carvalho para a última semana de treinos da temporada.

Os atletas que jogaram mais de 45 minutos na última partida realizaram um trabalho recuperativo na academia. Os demais foram a campo para atividades com a equipe de preparação física, com exercícios de arranque e velocidade.

Após o aquecimento, Renato Portaluppi comandou um trabalho técnico em campo reduzido, com o objetivo de aprimorar troca de passes e a finalização para o gol. A equipe se encontrará novamente na manhã desta terça-feira (03) para o último trabalho antes da viagem para Salvador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-inicia-a-ultima-semana-de-treinos-de-2024/

Grêmio inicia a última semana de treinos de 2024

2024-12-02