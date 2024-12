Inter Inter tem uniforme de treino de 2025 vazado

Marca de material esportivo divulgou uniformes antes da data de lançamento Foto: Divulgação/Adidas Foto: Divulgação/Adidas Foto: Divulgação/Adidas

No domingo (1º), o site oficial da fornecedora de material esportivo do Inter divulgou os uniformes de treino da equipe para 2025 antes do lançamento oficial. As imagens já foram retiradas e não estão mais disponíveis.

Com peças nas cores cinza e preta, ambas tem detalhes vermelhos como o escudo do clube e a marca do material. Também há modelos em regata, manga curta e manga longa, além de calças e calções.

Confira as imagens

