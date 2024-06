Acontece Noruega formaliza nova doação, de mais de R$ 270 milhões, ao Fundo Amazônia

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2024

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (26) durante o Fórum de Florestas Tropicais de Oslo. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Banco de Desenvolvimento de Econômico e Social (BNDES) e o Governo da Noruega formalizam uma nova doação para o Fundo Amazônia, no valor de US$ 50 milhões (cerca de R$ 273 milhões). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (26) durante a realização do Fórum de Florestas Tropicais de Oslo (Oslo Tropical Forest Forum – OTFF) na capital do país.

Esta nova doação confirma o apoio histórico da Noruega ao Fundo Amazônia. O primeiro acordo de doação assinado entre o BNDES e a nação norueguesa foi em 2009 e, desde então, o país permanece sendo o maior doador, com recursos que superam R$ 3 bilhões.

“Essa nova doação da Noruega vem reafirmar nossos compromissos mútuos e abrir caminho para novos doadores seguirem esse exemplo de parceria bem-sucedida”, diz o superintendente da Área de Meio Ambiente do BNDES, Nabil Kadri, que palestrou nesta quarta-feira no Oslo Tropical Forest Forum, anunciando oficialmente o aporte dos recursos.

A doação da Noruega foi compromissada na última COP, em Dubai, dezembro passado. Ao comentar a nova doação, em maio, o embaixador da Noruega em Brasília, Odd Magne Ruud, elogiou a ambição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de zerar o desmatamento e a competência da equipe que administra o fundo. “Isso é claro quando vemos a quantidade e qualidade dos projetos aprovados desde a reativação”, afirmou o embaixador. O fundo é administrado e gerido pelo BNDES, em coordenação com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

A recriação da estrutura de governança do Fundo Amazônia foi um dos primeiros atos do presidente Lula em 2023. O restabelecimento da governança permitiu, além da contratação de novas e expressivas doações, a diversificação dos países parceiros. O pagamento por resultados pela Noruega é a maior doação anunciada para 2024. O Japão se tornou este ano o primeiro país asiático a apoiar o Fundo.

“A atuação dos governos Lula contra o desmatamento e, principalmente, seus resultados positivos ao longo dos anos deram ao país essa autoridade e respeito para a gestão do fundo. A cada ano estamos reforçando a confiança da comunidade internacional nos compromissos de redução do desmatamento”, avalia a diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, lembrando que este é o maior fundo do mundo para Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal.

O Fundo Amazônia prevê o apoio não reembolsável a ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal. Até 20% dos recursos podem ser aplicados no desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento em outros biomas brasileiros e em outros países tropicais.

Criado em 2008, o fundo já apoiou 111 projetos, em um investimento total de R$ 2,1 bilhão. As ações apoiadas, segundo avaliações de efetividade, já beneficiaram aproximadamente 239 mil pessoas com atividades produtivas sustentáveis cujas receitas obtidas com a comercialização de produtos atingiram R$ 317 milhões, além de 101 terras indígenas na Amazônia e 196 unidades de conservação apoiadas, que resultaram em mais de 74 milhões de hectares de áreas protegidas e com gestão fortalecida (Tis e UCs).

