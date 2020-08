A Expointer Digital das Máquinas Agrícolas 2020 iniciou neste último sábado (29) e irá até o próximo domingo, dia 6 de setembro. A feira digital está sendo organizada pelo Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (SIMERS), e tem por objetivo auxiliar os produtores rurais na aquisição de novos maquinários.

O presidente do SIMERS, Cláudio Bier, espera que o setor supere os negócios realizados na Expointer de 2019, que totalizaram R$ 2,3 bilhões. Segundo ele, o produtor gaúcho colheu uma boa safra de arroz e está otimista com a safra de inverno.

“Nós estamos entusiasmados e achamos que vamos ter uma venda muito boa por ela ter uma abrangência muito maior do que a Expointer presencial, os agricultores do Brasil inteiro, da América Latina inteira vão ter a Expointer na palma da mão”, destacou Bier.

Na plataforma digital, o visitante encontrará os expositores e os bancos que farão os financiamentos. Além disso, os interessados vão navegar pelas diferentes marcas e ainda poderão conversar com os vendedores por meio de um chat ou em salas de reunião virtual.

A vice-presidente do SIMERS, Carolina Rossato, também está confiante com o novo formato da feira. “A gente está em um momento ímpar da agricultura brasileira, a gente teve seis meses de muita dificuldade com a estiagem, mas a pandemia impulsionou a agricultura. Então, hoje os preços das commodities estão altas, o arroz está positivo, os números estão muito bons. O Plano Safra definido com taxa de juros já em funcionamento com tranquilidade e as indústrias podendo trabalhar com restrições, mas tralhando e produzindo”, disse Carolina.

Esta é a primeira grande Feira Digital do Brasil. O Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, onde tradicionalmente é realizada a Expointer, completou 50 anos neste último sábado (29). Neste ano, a feira acontece de modo virtual devido à pandemia do novo coronavírus.

Serviço:

Expointer Digital de Máquinas Agrícolas 2020

De 29 de agosto a 06 de setembro

Acesse: expointerdigitalagro.com.br

Interessados: ( 51) 98 126 38 81