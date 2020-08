A Expointer Digital 2020 será lançada na tarde desta segunda-feira (31), às 15h30. O presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas Agrícolas do Rio Grande do Sul (Simers), Claudio Bier, participará do evento. A festividade online contará com a participação também do governo do Estado e das demais entidades co-promotoras da feira: Prefeitura Municipal de Esteio, Farsul, Fetag, Febrac e Ocergs. O governador Eduardo Leite e o Secretário da Agricultura, Covatti Filho, estarão presentes.

A cerimônia vai acontecer através de uma videoconferência que será exibida no canal do youtube do governo do Estado e na página do facebook. O Simers começou a Expointer Digital 2020 Máquinas Agrícolas neste último sábado (29), data que marcou os 50 anos do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. No primeiro final de semana, o portal das Máquinas Agrícolas teve mais de 3.900 acessos.