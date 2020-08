A maior feira agropecuária da América Latina foi lançada nesta segunda-feira (31) com o nome de Expointer 2020 Digital. Esta edição, que ocorrerá de 26 de setembro a 4 de outubro, promete ser lembrada como o maior e mais moderno evento do agronegócio em plataformas digitais já realizado do Brasil.

O formato inovador foi apresentado em transmissão ao vivo nas redes sociais com participação do governador Eduardo Leite e do titular da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Covatti Filho, além da presença, por vídeo, dos secretários Marco Aurelio Cardoso (Fazenda), Arita Bergmann (Saúde) e Otomar Vivian (Casa Civil) e de representantes de entidades copromotoras e patrocinadores.

“Quem lida com agronegócio já enfrenta as intempéries e, aliás, começou o ano enfrentando uma grande estiagem, mas estamos aqui hoje, participando de mais uma Expointer, e os produtores celebram as suas próprias façanhas, superando as dificuldades. Agora que a pandemia, infelizmente, não nos permite estarmos juntos no parque Assis Brasil, partimos para o que a tecnologia nos proporciona, que é nos aproximarmos e nos conectarmos virtualmente para que possamos divulgar as nossas potencialidades e celebrar negócios, movimentando a nossa economia a partir do agronegócio”, disse o governador.

Leite destacou, ainda, que esta edição histórica da feira será realizada justamente no ano em que a casa oficial da Expointer, em Esteio, completa 50 anos:

“O Parque de Exposições Assis Brasil que, ao longo dos seus 50 anos, recebeu milhares de visitantes, hoje não recebe visitas, mas vai visitar a cada um através do mundo virtual. E com a ajuda da tecnologia, vai alcançar as diferentes frentes em que a Expointer atua, agricultura familiar, maquinário, inovações e avançada genética, tudo na casa e no escritório de quem lida com agronegócio, a partir da internet. É um esforço louvável de governo, principalmente através do secretário Covatti, de todas as entidades copromotoras e dos produtores gaúchos, digno dos maiores aplausos”, afirmou o governador.

Conforme o secretário da Agricultura, o modelo da Expointer 2020 Digital será híbrido: ao mesmo tempo em que vai oferecer atividades presenciais no parque, respeitando todos os protocolos de saúde e distanciamento social por causa da pandemia, terá transmissão integral e ao vivo em uma plataforma digital exclusiva do evento, disponível em www.expointer.rs.gov.br.

“Será a primeira Expointer on-line da história e vai criar novas possibilidades de negócios, ampliando a rede de contatos dos produtores, indústria e todos os demais segmentos do agronegócio”, disse Covatti.

Com ajuda da tecnologia, a Expointer 2020 Digital viabilizará negócios de forma moderna e ágil em âmbito regional, nacional e pelo mundo todo. A exposição de máquinas agrícolas já começou no último final de semana. Segundo o Simers (Sindicato da Indústria de Máquinas e Implementos Agrícolas no Estado), a plataforma on-line criada pela entidade (www expointerdigitalagro.com.br) já recebeu mais de 4 mil clientes e com origem em 10 países além do Brasil.

As atividades tradicionais da Expointer, como competições, entre as quais o Freio de Ouro, apresentações e leilões, serão realizadas de forma presencial, sem a participação de público visitante e observando os protocolos de saúde, mas transmitidas integralmente pela internet.

“É uma das únicas feiras da América Latina que se realizará com todos os cuidados sem presença de público neste ano de 2020. É um formato seguro que mostra a força e a pujança da Expointer e de todos que fazem o evento. Afinal, é muito mais do que uma exposição agropecuária, é um patrimônio do RS”, pontuou Leonardo Lamachia, presidente da Febrac (Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça).

Um dos espaços oficiais mais visitados da feira, o Pavilhão da Agricultura Familiar também terá inovação. Os agricultores poderão expor seus produtos no local, mas gerar negócios em vendas on-line e em salas de negociação. Com uma vitrine que extrapola o espaço do Assis Brasil, os clientes poderão ir buscar seus produtos no Parque, em um sistema inovador de drive-thru, sem sair do carro, ou pedir tele-entrega.

“A Expointer Digital nunca vai substituir o contato pessoal no parque e o aperto de mão por celebrar um negócio, mas tenho certeza que será um sucesso e em 2021 vai se agregar ao formato presencial, multiplicando a força e o potencial da nossa feira”, afirmou o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal.