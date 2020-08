O Rio Grande do Sul registrou nesta segunda-feira (31) 1.463 novos casos de coronavírus e confirmou mais 40 óbitos ocorridos entre os dias 19 e 31 de agosto. O total de casos confirmados é de 125.813, em 486 municípios (98%), e o de óbitos chegou a 3.435. Os recuperados são 113.498 (90% dos casos).

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Antônio Prado (homem, 76 anos)

Campinas do Sul (mulher, 75 anos)

Canoas (mulher, 76 anos)

Canoas (mulher, 69 anos)

Canoas (homem, 63 anos)

Canoas (homem, 80 anos)

Caxias do Sul (homem, 61 anos)

General Câmara (mulher, 50 anos)

Gravataí (homem, 49 anos)

Lajeado do Bugre (homem, 66 anos)

Monte Alegre dos Campos (mulher, 66 anos)

Montenegro (mulher, 74 anos)

Nonoai (homem, 61 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 66 anos)

Novo Hamburgo (homem, 69 anos)

Novo Hamburgo (homem, 61 anos)

Novo Hamburgo (homem, 73 anos)

Osório (mulher, 83 anos)

Parobé (homem, 75 anos)

Pelotas (homem, 78 anos)

Pelotas (mulher, 86 anos)

Pelotas (homem, 47 anos)

Pelotas (homem, 69 anos)

Porto Alegre (mulher, 63 anos)

Porto Alegre (homem, 61 anos)

Porto Alegre (mulher, 81 anos)

Porto Alegre (mulher, 86 anos)

Porto Alegre (mulher, 86 anos)

Porto Alegre (homem, 55 anos)

Porto Alegre (mulher, 57 anos)

Porto Alegre (homem, 73 anos)

Porto Alegre (mulher, 74 anos)

Porto Alegre (homem, 92 anos)

Porto Alegre (homem, 86 anos)

Santa Maria (mulher, 67 anos)

Santa Maria (mulher, 72 anos)

São Borja (mulher, 82 anos)

São Francisco de Paula (homem, 45 anos)

Uruguaiana (mulher, 73 anos)

Viamão (homem, 64 anos).

Os novos casos confirmados são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Agudo – 1

Alegrete – 1

Alvorada – 25

Anta Gorda – 3

Antônio Prado – 1

Arroio do Sal – 2

Bagé – 9

Balneário Pinhal – 1

Barra do Quaraí – 2

Barra do Ribeiro – 1

Barracão – 1

Bom Princípio – 1

Cachoeira do Sul – 2

Cachoeirinha – 15

Campo Bom – 4

Candelária – 1

Candiota – 1

Canguçu – 4

Canoas – 43

Capão Bonito do Sul – 1

Carazinho – 13

Carlos Barbosa – 1

Caseiros – 1

Caxias do Sul – 11

Cerro Largo – 1

Charqueadas – 1

Cidreira – 3

Ciríaco – 1

Crissiumal – 5

Cruz Alta – 2

David Canabarro – 1

Eldorado do Sul – 3

Entre-Ijuís – 14

Erechim – 2

Estância Velha – 1

Esteio – 10

Estrela – 7

Farroupilha – 3

Faxinal do Soturno – 4

Faxinalzinho – 1

Feliz – 1

Frederico Westphalen – 2

Garibaldi – 2

General Câmara – 2

Gravataí – 20

Guaíba – 6

Harmonia – 1

Herval – 2

Ibirubá – 8

Igrejinha – 8

Ijuí – 22

Ilópolis – 2

Jaboticaba – 1

Lajeado – 1

Mato Castelhano – 1

Montauri – 1

Muçum – 1

Não-Me-Toque – 4

Nonoai – 5

Nova Palma – 1

Nova Petrópolis – 12

Nova Roma do Sul – 1

Nova Santa Rita – 1

Novo Hamburgo – 47

Osório – 2

Paim Filho – 6

Palmares do Sul – 4

Palmeira das Missões – 1

Panambi – 1

Parobé – 5

Passa Sete – 1

Passo Fundo – 55

Pedro Osório – 2

Pelotas – 70

Pinheiro Machado – 2

Pontão – 1

Portão – 1

Porto Alegre – 666

Quinze de Novembro – 2

Rio Grande – 116

Rio Pardo – 2

Rondinha – 1

Rosário do Sul – 2

Sagrada Família – 4

Salvador do Sul – 1

Sananduva – 1

Santa Cruz do Sul – 1

Santa Maria – 16

Santa Rosa – 15

Santana do Livramento – 6

Santo Ângelo – 1

Santo Antônio da Patrulha – 4

Santo Antônio do Planalto – 2

Santo Augusto – 2

São Borja – 2

São Francisco de Paula – 1

São José do Norte – 6

São José dos Ausentes – 1

São Leopoldo – 4

São Lourenço do Sul – 8

São Marcos – 3

Sapiranga – 1

Sapucaia do Sul – 3

Sarandi – 1

Seberi – 2

Sertão – 1

Tapejara – 1

Taquara – 2

Taquari – 3

Teutônia – 1

Torres – 15

Tramandaí – 1

Três Coroas – 1

Três Passos – 10

Trindade do Sul – 1

Vacaria – 7

Venâncio Aires – 2

Viadutos – 1

Viamão – 35

Vila Flores – 1.

A atualização teve ainda 132 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.