Porto Alegre volta a ter bandeira laranja no Mapa do Distanciamento Controlado e quatro regiões ficam em bandeira vermelha no RS

O governo do Estado informou nesta segunda-feira (31) que, com a estabilização dos indicadores de propagação da Covid-19 e da ocupação de leitos, o mapa do Rio Grande do Sul voltou a ficar predominantemente laranja. Após análise dos pedidos de reconsideração, o Estado terá 17 regiões com bandeira laranja – incluindo Porto Alegre, que estava vermelha desde 23 de junho, e quatro (Santo Ângelo, Cruz Alta, Ijuí e Santa Rosa) ficaram com bandeira vermelha (risco alto) – mesmo número registrado há 10 semanas, quando haviam 20 regiões. Desde 7 de julho, são consideradas 21.

Entre essas quatro regiões em vermelho, duas – Santo Ângelo e Ijuí – já aderiram ao sistema de cogestão e adotam protocolos intermediários. O pedido de Santa Rosa está em análise.

No total, são 14 regiões, além das já citadas, que integram a cogestão: Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado e Santa Rosa. As classificadas em laranja podem adotar protocolos flexíveis, desde que não menos restritivos do que os de bandeira amarela.

Essa bandeiras ficam vigentes da 0h desta terça (1°/9) até as 23h59 da próxima segunda-feira (7/9). A partir desta semana, as transmissões ao vivo do governador Eduardo Leite serão feitas nas quintas-feiras, às 14h.

Reavaliação da classificação

O mapa preliminar divulgado na sexta-feira (28) trazia 10 regiões com bandeira vermelha. Depois de análise dos sete recursos recebidos, foram acatados os apresentados pelas regiões de Taquara e Passo Fundo, que ficam na bandeira laranja.

As regiões de Taquara, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões, Canoas e Porto Alegre tiveram nota final de 1,50, ou seja, exatamente no meio entre a nota da bandeira laranja (nota 1) e da vermelha (nota 2). Devido ao contexto de estabilização de leitos ocupados por pacientes com Covid-19, foi permitida a bandeira laranja.

Ajustes em protocolos

Nesta segunda (31), o Gabinete de Crise também definiu alguns ajustes nos protocolos:

Drive-in (espetáculos tipo cinema e shows):

– Bandeira vermelha: vedado.

– Bandeira laranja: podem funcionar com 75% das vagas, com distanciamento adequado.

– Bandeira amarela: 100% das vagas e distanciamento.

– Bandeiras laranja e amarela: o público deve permanecer dentro dos automóveis; a circulação de pessoas só está autorizada para ir aos sanitários, com uso de máscara e fila com distanciamento demarcado.

Serviços de educação física (academias, centro de treinamento, estúdios e similares):

– Bandeira vermelha: 25% de trabalhadores e modo de operação presencial restrito, com distanciamento, sem contato físico, material individual (mínimo 16m² por pessoa).

– Bandeira laranja: 50% de trabalhadores e modo de operação presencial restrito, com distanciamento, sem contato físico, material individual (mín. 10m² por pessoa).

– Bandeira amarela: 60% de trabalhadores e modo de operação presencial restrito, com distanciamento, sem contato físico, material individual (mín. 6m² por pessoa).

– Inclusão da Portaria SES 582/2020, que dispõe de medidas a serem adotadas pelos estabelecimentos.

Serviços de educação física em piscina (aberta ou fechada):

– Bandeira vermelha: vedado.

– Bandeira laranja: 50% de trabalhadores e atendimento presencial restrito, com distanciamento, sem contato físico, material individual (1 pessoa por raia para natação e min. 10m² por pessoa para demais).

– Bandeira amarela: 60% de trabalhadores e atendimento presencial restrito, com distanciamento, sem contato físico, material individual (uma pessoa por raia para natação e min. 6m² por pessoa para demais). Fica permitida a prática de esportes coletivos com contato exclusivo para atletas profissionais.

– Inclusão da Portaria SES 582/2020, que dispõe de medidas a serem adotadas pelos estabelecimentos.

Clubes sociais, esportivos e similares:

– Bandeira vermelha: pode funcionar com 25% dos trabalhadores e atendimento presencial restrito, com distanciamento, sem contato físico, material individual (min. 16m² por pessoa).

– Bandeira laranja: 50% trabalhadores e atendimento presencial restrito, com distanciamento, sem contato físico, material individual (min. 10m² por pessoa); fica permitida a prática de esportes coletivos com contato exclusivo para atletas profissionais.

– Bandeira amarela: 60% de trabalhadores e atendimento presencial restrito, com distanciamento, sem contato físico, material individual (min. 6m² por pessoa); também também permite a prática de esportes coletivos com contato exclusivamente para atletas profissionais.

– Inclusão da Portaria SES 582/2020, que dispõe de medidas a serem adotadas pelos estabelecimentos.

Convenções partidárias

Partidos que desejarem realizar convenções partidárias presenciais para as eleições municipais de 2020, devem seguir medidas como uso obrigatório de máscara, etiqueta respiratória, higienização dos ambientes, ocupação dos assentos ou mesas intercaladas e com distanciamento social entre pessoas no local, independentemente se em local aberto ou fechado.