Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 27 de junho de 2024

(Foto: Rodrigo Rodrigues /ALRS)

Exposição de demandas

O chefe do Parlamento gaúcho, Adolfo Brito (PP), recebeu nessa -feira em uma reunião-almoço o ministro da Reconstrução do RS, Paulo Pimenta e sua equipe. Ao lado de lideranças de bancadas e integrantes da Mesa Diretora da Assembleia, o líder parlamentar expôs ao representante do governo federal uma série de reivindicações sobre obras e ações necessárias para o período pós-enchentes no RS, a partir de recursos oriundos da União. Tiveram destaque, entre outras questões, pautas relacionadas à recomposição de receitas do Estado e municípios, à necessidade de recursos para a Agricultura, à renegociação de dívidas e à reativação do setor turístico gaúcho. “Os deputados e esta Casa têm um papel importantíssimo, de protagonismo na fiscalização dos atos e na cobrança de ações resolutivas para o benefício de nossa população, e é isto o que estamos fazendo”, pontuou Brito.

Mercantilização de animais

Médico veterinário de carreira, o deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) afirma que a proposta do governo estadual que prevê um incentivo financeiro para pessoas que adotarem animais é “um grande equívoco”. O parlamentar defende que o Estado trate a proteção dos pets com mais profundidade, a partir de políticas públicas que envolvam investimentos em cuidados veterinários, em redes de castração, assim como na conscientização da sociedade e criminalização de maus tratos. “O processo de adoção não é mercantil, é um processo de responsabilidade, de afeto e de amor e precisa ser feito com condições adequadas. O que vai acontecer, se o projeto entrar em vigor, é que oportunistas, e infelizmente existem muitos, farão uma corrida para pegar os animais e o dinheiro. Quando o dinheiro acabar, eles abandonarão de novo os animais que estão em abrigos”, destaca Lorenzoni.

Mercantilização de animais II

Também contrário ao incentivo financeiro do governo estadual para adoção de pets, o deputado Leonel Radde (PT) afirmou no plenário que “como bom privatista, a saída do governador Leite para os animais resgatados nas enchentes foi propor um valor às pessoas que escolhessem adotar um ou dois deles, como se fossem um produto”. O parlamentar, que defende a implantação de uma política de proteção consciente, questionou quem fará a fiscalização do processo e se alguém conhece uma prefeitura que tenha estrutura para tanto.

Desassoreamento em pauta

A Comissão de Economia da Assembleia gaúcha promoverá uma audiência pública no dia para dialogar sobre a criação de uma política estadual de desassoreamento no RS. O deputado Guilherme Pasin (PP), proponente da discussão e autor de um projeto que trata da temática, afirma que a reunião busca ampliar ao máximo o debate da proposta, de modo a reunir sugestões para sua qualificação. “Não tenho a pretensão de que o projeto seja aprovado exatamente como está. Penso que a contribuição de outros deputados, de técnicos e também da sociedade civil seja fundamental para qualificarmos a nossa proposta”, afirma Pasin.

Falta de solicitação

A deputada Sofia Cavedon (PT) chamou a atenção nessa -feira ao total de 166 municípios gaúchos que não cadastraram famílias impactadas pelas enchentes para receberem o benefício de R$5,1 mil do governo federal. A parlamentar defende a necessidade de uma análise para entender o porquê do não funcionamento da estrutura pública no processo. Em discurso no plenário, Sofia destacou ainda que o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, recebeu R$16 milhões para a limpeza urbana da Capital, mas que a empresa contratada desistiu, deixando lixões que já estão emitindo gases.

