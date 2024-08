Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 8 de agosto de 2024

A Assembleia gaúcha homenageou nessa quarta (7), em Sessão Solene, os chamados “Troncos Missioneiros”. (Foto: Raul Pereira/ALRS)

Missioneiros homenageados

A Assembleia gaúcha homenageou nesta quarta-feira, em Sessão Solene, os chamados “Troncos Missioneiros”, que auxiliaram a forjar a identidade da música nativista gaúcha. Jayme Caetano Braun, Cenair Maicá, Noel Guarany, in memorian, e Pedro Ortaça, tiveram sua trajetória e contribuição para a cultura do Estado destacadas no plenário do Legislativo. Proposta pela Mesa Diretora da Casa, a solenidade foi acompanhada por familiares dos homenageados, músicos, artistas e lideranças políticas ligadas à Região das Missões.

Missioneiros homenageados II

Em paralelo à solenidade em homenagem aos Troncos Missioneiros, o presidente em exercício da Assembleia, Paparico Bacchi (PL), divulgou um projeto de lei de sua autoria que busca valorizar a música do RS. Intitulada “Lei Pedro Ortaça”, a proposta obriga a contratação de cantores, instrumentistas, bandas ou conjuntos musicais locais na abertura de shows ou eventos musicais realizados com patrocínio de recursos públicos. “É dever do Poder Público estimular a nossa cultura regional, sendo o que se pretende com a presente iniciativa, que traz em seu escopo a determinação de inserir nos shows nacionais e internacionais artistas e bandas locais, permitindo que estes mostrem e divulguem mais amplamente o seu trabalho”, justifica Paparico.

Frente instalada

O Legislativo gaúcho instalou nesta quarta-feira a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Doenças Reumáticas. Articulado pela deputada Stela Farias (PT), o colegiado deve atuar em apoio à ONG GRUPAL, considerada referência no tratamento de pacientes com condições do gênero, a qual acolhe pessoas que enfrentam dificuldades para o atendimento, acesso à medicação e condições adequadas para tratamento. Dentre as ações previstas pelo grupo, está o diálogo com o Ministério da Reconstrução do RS para buscar informações junto ao Ministério da Saúde sobre o conjunto de gaúchos portadores de doenças reumáticas que foram impactados pela enchente.

Prevenção vantajosa

O presidente da Frente Parlamentar da Vitivinicultura e Fruticultura da Assembleia gaúcha, Elton Weber (PSB), reuniu-se nesta quarta-feira com o secretário estadual de Agricultura, Clari Kuhn, para dialogar sobre medidas do setor. Dentre os pontos abordados pelo parlamentar, teve destaque a adoção de mecanismos para reduzir as perdas com o granizo sobre a produção de uvas na Serra. Weber afirma que a existência de sistemas de prevenção garante, entre outros pontos, a redução do valor do seguro a ser pago pelo agricultor na contratação do Proagro. “A experiência em outros estados nos mostra resultados excelentes. Nossa intenção foi conversar com o secretário sobre a análise da viabilidade de evolução deste mecanismo”, relatou o deputado.

Visão distorcida

O Parlamento estadual encaminhará um ofício à Infraero solicitando esclarecimentos sobre a veiculação da peça publicitária “Projeto Liberdade no Ar – Episódio ‘Lavoura’”, produzida pelo Ministério Público do Trabalho. Articulado pelo deputado Guilherme Pasin (PP), o questionamento surge frente ao que o parlamentar chama de “visão distorcida da realidade do trabalho na safra de uva no RS” presente no material, que, segundo ele, acaba manchando a imagem de milhares de famílias gaúchas. Para o deputado, a campanha, ao abordar um caso isolado de trabalho análogo à escravidão na colheita de uvas, generaliza a situação, atingindo a honra e a dignidade de todos os trabalhadores rurais do estado.

* brunolaux@pampa.com.br

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-08-08