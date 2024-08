Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 9 de agosto de 2024

O Executivo estadual encaminhou à Assembleia gaúcha nesta quinta-feira um projeto que propõe uma série de mudanças em carreiras da segurança pública no RS. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Reestruturação na Segurança

O Executivo estadual encaminhou à Assembleia gaúcha nesta quinta-feira um projeto que propõe uma série de mudanças em carreiras da segurança pública no RS. Apresentada na esteira da recente aprovação do primeiro projeto de reestruturação das carreiras dos servidores públicos, a medida atende a um conjunto de demandas da categoria, beneficiando profissionais da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, IGP e Susepe. Dentre as mudanças previstas, tem destaque a valorização da remuneração da carreira de soldado, a instituição do regime de sobreaviso para a PC e a criação de funções gratificadas. Há também no projeto, a expectativa de equiparação da amplitude entre carreiras no Instituto Geral de Perícias e a ampliação do quadro de agentes na Superintendência dos Serviços Penitenciários.

Proposta de negociação

A Comissão de Segurança do Parlamento gaúcho solicitará audiência com o governador Eduardo Leite para abrir uma negociação em torno dos servidores que ficaram excluídos do pacote de reestruturação votado há poucos dias na Assembleia Legislativa. A partir de articulação do deputado Pepe Vargas (PT), o colegiado deve solicitar o reajuste do piso ou uma reestruturação das carreiras excluídas, além de garantir, em relação ao completivo, que as vantagens pessoais e temporais fiquem fora do cálculo. O parlamentar relata que a legislação apresenta falhas que fazem com que diversos servidores recebam rendimentos de completivo inferiores ao que seria justo, em função da não exclusão de determinadas indenizações, ajudas de custo, auxílios, gratificações, do cálculo da complementação.

Socorro ao agro

Presente no “tratoraço” organizado em Porto Alegre pelo movimento SOS Agro RS nesta quinta-feira, o deputado Marcus Vinícius (Progressistas) abordou uma série de pontos relacionados à atual crise enfrentada pelo setor agropecuário no RS. Em discurso aos cerca de dez mil agricultores presentes no evento, o parlamentar destacou o sentimento geral de angústia e aflição decorrente do endividamento do setor no Estado e pediu apoio da imprensa para auxiliar no encaminhamento das reivindicações do campo gaúcho até a capital federal. “O Rio Grande pede socorro, o agro gaúcho pede socorro e a gente tem pressa. Vamos em frente, pessoal. É só trabalhando juntos que conseguiremos fazer a voz do campo ser ouvida de verdade em Brasília”, pontua Marcus.

Contenção de gastos

A Comissão de Finanças do Legislativo estadual aprovou nesta quinta-feira o requerimento de audiência pública da deputada Bruna Rodrigues (PCdoB) para debater a política de contenção de gastos públicos nos últimos dez anos no RS. A parlamentar, que pretende articular a discussão para a segunda metade de setembro, sugeriu o debate frente à necessidade de avaliar as consequências da política de equilíbrio fiscal na prestação dos serviços públicos.

Terra das oportunidades

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia gaúcha concedeu parecer favorável nesta semana ao projeto de lei que declara a cidade de Viamão como “Terra das Oportunidades”. O deputado Professor Bonatto (PSDB), proponente do texto, destaca as potencialidades de investir e morar no município, além do seu desenvolvimento e avanços nos últimos anos. O parlamentar afirma que a cidade está entre as principais da região, com um ambiente favorável para negócios que atrai cada vez mais moradores e investidores. “Quando falamos em terra de oportunidades, falamos em um município que em diferentes áreas, seja saúde, educação, turismo, emprego, infraestrutura, registra grandes avanços nos últimos anos”, destaca o deputado.

